Alejandro Tabilo en octavos de Roland Garros 2026: rival confirmado y cuándo vuelve a jugar

El chileno sigue haciendo historia en Roland Garros y enfrentará a Félix Auger-Aliassime en busca de los cuartos de final.

Alejandro Tabilo (36° ATP) sigue firmando una campaña histórica en Roland Garros 2026, donde ya se instaló en los octavos de final tras derrotar al francés Moise Kouamé (383° ATP) por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 en más de tres horas de partido.

El tenista chileno ha mostrado un nivel muy consistente en la arcilla parisina, consolidando su mejor participación en un Grand Slam, en medio de una semana inolvidable para su carrera.

Ahora, la primera raqueta de Chile ya tiene completamente definido su próximo desafío en el segundo Grand Slam del año.

¿Quién será el rival de Alejandro Tabilo en octavos de final?

En los octavos de final, Tabilo enfrentará al canadiense Félix Auger-Aliassime, actual número 6 del mundo, quien viene de derrotar al estadounidense Brandon Nakashima (35°) por 5-7, 6-1, 7-6 (4) y 7-6 (1) en tres horas y 51 minutos.

El historial está 1 a 0 a favor del canadiense sobre el chileno | FOTO: Getty Images

¿Cuándo será el partido entre Alejandro Tabilo y Félix Auger-Aliassime?

El partido está programado para disputarse el lunes 1 de junio, en horario aún por confirmar por la organización del torneo, en una de las canchas principales del complejo de Roland Garros.