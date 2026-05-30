El chileno logró imponerse en cuatro sets al local por parciales de 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (9) y se instaló en los 16 mejores del torneo.

Alejandro Tabilo sigue soñando en grande en Roland Garros. El chileno tuvo que exigirse al máximo para derrotar a la gran revelación local, Moise Kouamé, imponiéndose por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (9) en un intenso duelo que lo instaló en los octavos de final del segundo Grand Slam de la temporada.

El comienzo fue complejo para el número uno de Chile. El joven francés de apenas 17 años mostró personalidad, potencia y una notable madurez para quedarse con el primer set, aprovechando las dudas de Tabilo y el apoyo constante del público parisino.

Sin embargo, el zurdo nacional encontró respuestas en el segundo parcial. Aprovechó algunos errores del local, especialmente con su servicio, consiguió un quiebre clave en la recta final y logró emparejar el encuentro cuando todavía estaba lejos de mostrar su mejor versión.

Alejandro Tabilo se impone ante la joya de Roland Garros (Photo by James Fearn/Getty Images)

A partir de ahí, el partido comenzó a inclinarse lentamente a favor del chileno. En el tercer set logró romper el saque de Kouamé en el momento justo para tomar ventaja en el marcador global y comenzar a manejar mejor los intercambios desde el fondo de la cancha.

El cuarto episodio fue el más dramático. Tabilo quebró temprano y parecía encaminar la clasificación, pero el francés reaccionó impulsado por la afición y recuperó el break cuando el partido entraba en su tramo decisivo.

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La definición se estiró hasta un electrizante tie break, donde ambos tuvieron oportunidades. Allí apareció la experiencia del chileno, que resistió la presión y terminó imponiéndose por detalles para sellar una valiosa victoria en cuatro sets.

Con este triunfo, Tabilo se mete entre los 16 mejores de Roland Garros y sigue aprovechando un cuadro que quedó abierto tras las tempranas eliminaciones de varios favoritos. Ahora buscará un lugar en cuartos de final frente al ganador del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime y el estadounidense Brandon Nakashima.

DATOS CLAVE

Alejandro Tabilo derrotó al francés Moise Kouamé para avanzar a octavos de final.

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El tenista chileno ganó el partido por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6.