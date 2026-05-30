El millonario premio que aseguró Alejandro Tabilo tras avanzar a octavos de Roland Garros 2026

El chileno sigue haciendo historia en París y su gran actuación ya comienza a traducirse en importantes ganancias.

Alejandro Tabilo (36° ATP) continúa viviendo una semana soñada en Roland Garros 2026. El tenista chileno demostró carácter para instalarse entre los 16 mejores jugadores del segundo Grand Slam de la temporada.

La primera raqueta nacional tuvo que trabajar más de la cuenta en la tercera ronda frente al francés Moise Kouamé (383° ATP), una de las grandes promesas locales de apenas 17 años que contó con el apoyo del público parisino.

Pese a comenzar en desventaja, Tabilo logró remontar el encuentro y terminó imponiéndose por 4-6, 6-3, 6-4 y 7-6 en más de tres horas de partido, cerrando la victoria con un emocionante tiebreak que finalizó 11-9 a su favor.

Alejandro Tabilo sigue haciendo historia en París | FOTO: James Fearn/Getty Images

La fortuna que ganó Alejandro Tabilo en Roland Garros

Gracias a su clasificación a los octavos de final, Tabilo aseguró un premio de 285 mil euros, monto que la organización del torneo entrega a todos los jugadores que alcanzan esta instancia.

La cifra equivale a más de 295 millones de pesos, consolidándose como una de las recompensas económicas más importantes obtenidas por el nacional en un torneo de Grand Slam.

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Ahora, el chileno deberá esperar al ganador del duelo entre el canadiense Felix Auger-Aliassime (6° ATP) y el estadounidense Brandon Nakashima (31° ATP), quienes definirán al próximo rival de “Jano” en la búsqueda de un lugar entre los ocho mejores de París.

En resumen…