Alejandro Tabilo vs. Moise Kouamé en Roland Garros: a qué hora y dónde ver EN VIVO

El tenista chileno enfrentará este sábado a una de las esperanzas del tenis francés en busca del boleto a octavos de final de Roland Garros.

Alejandro Tabilo (36° del ranking ATP) buscará seguir avanzando en Roland Garros este sábado cuando enfrente al joven francés Moise Kouame (318°) por la tercera ronda del Abierto de Francia, en un duelo que promete un ambiente electrizante en París.

El chileno llega con confianza tras avanzar por primera vez a esta instancia en el Grand Slam parisino luego de vencer al polaco Kamil Majchrzak y tras el retiro por lesión del monegasco Valentin Vacherot. Ahora, el desafío será aún mayor ante una de las grandes promesas del tenis francés y con todo el público local empujando a favor de Kouamé.

Con apenas 17 años, Kouamé se ha transformado en una de las sorpresas del torneo. El francés eliminó en las rondas previas al croata Marin Cilic y luego al paraguayo Daniel Vallejos, mostrando personalidad y un tenis agresivo que ha ilusionado a los fanáticos locales.

Alejandro Tabilo buscará meterse por primera vez en R4 de Roland Garros (Instagram).

El partido aparece como una gran oportunidad para Tabilo, quien intentará aprovechar su experiencia para meterse por primera vez en los octavos de final de Roland Garros.

En caso de derrotar a Kouamé, la carta chilena enfrentaría al ganador de la llave entre el canadiense Félix Auger-Aliassime y el estadounidense Brandon Nakashima.

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¿A qué hora juegan Tabilo vs Kouamé?

El duelo entre Alejandro Tabilo y Moise Kouame está programado para este sábado 30 de mayo en el tercer turno del court Suzanne Lenglen, por lo que comenzará aproximadamente a las 7:20 horas de Chile.

¿Dónde ver EN VIVO Tabilo vs. Kouamé?

El enfrentamiento podrá verse en televisión por una de las señales de ESPN 2 o ESPN 3 y vía streaming a través del plan premium de Disney+.