Una verdadera radiografía humana y un rompecabezas de proporciones afronta el cuerpo técnico minero en la antesala de una nueva final en el ascenso.

Este domingo 31 de mayo, Cobreloa saltará al césped del Estadio Zorros del Desierto para recibir a Rangers de Talca por la fecha 14 de la Primera B, arrastrando una larga lista de dudas en su enfermería. Para aclarar el panorama, el jefe del cuerpo médico loíno, el doctor Sergio Silva Oporto, alzó la voz y entregó un detallado informe exclusivo sobre la evolución de las seis figuras que se encuentran bajo cuidados especiales.

El panorama comenzó a despejarse de gran manera en la zona defensiva y en el ataque con dos nombres que encendieron las alarmas en las últimas jornadas. El zaguero Bastián San Juan, quien sufrió un compromiso de conciencia leve tras un fiero pelotazo en la cabeza el pasado martes, ya recibió el alta médica.

“Se realizó un escáner de cerebro, el cual se encuentra totalmente normal. Pudo entrenar sin problemas junto al primer equipo”, ratificó el facultativo, confirmando su total disponibilidad.

Por su parte, el panorama de Cristián Insaurralde mantiene expectante a Calama tras salir con fiero dolor en el duelo ante Deportes Recoleta, luego de que el portero rival le cayera encima tras el gol del empate.

“Los exámenes muestran un esguince grado 1 y contusión de partes blandas con inflamación de tendones. Ha evolucionado de buena manera, con menos dolor”, detalló Silva Oporto, adelantando que el cuerpo médico y multidisciplinario lo evaluará hasta este mismo sábado para ver si puede meterse en la citación del domingo.

Cristián Insaurralde está en el parte médico de Cobreloa.

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El plan de retorno: García y Sandoval preparan las maletas

En el plano de las lesiones musculares, el cuerpo de kinesiólogos loíno trabaja a toda máquina para devolver las piezas claves al esquema estelar. El defensor Diego García quema las últimas etapas de recuperación de su desgarro gemelar sóleo bajo en la pierna derecha. “Ya está realizando ejercicios intensos en cancha y fuertes toques con balón. La idea es poder devolverlo al primer equipo el próximo lunes”, adelantó el doctor.

Una situación similar pero con un poco más de cautela vive el atacante Matías Sandoval, quien sufrió un pequeño desgarro miofascial en el aductor izquierdo ante Recoleta. “Ha evolucionado de muy buena manera. Pretendemos la próxima semana empezar trabajos en cancha más intensos y, dependiendo de su evolución, poder devolverlo al primer equipo”, argumentó el líder médico del “Campamento Base” en Calama.

Procesos a largo plazo: Fritz y Conelli se arman de paciencia

Para cerrar el reporte médico desde el norte, el doctor Silva Oporto puso la pelota al piso respecto a las dos bajas de mayor cuidado en la rodilla, cuyos retornos se manejarán sin apurar los plazos biológicos. En el caso de Felipe Fritz, el jugador se encuentra trabajando a full en el fortalecimiento del cuádriceps de su muslo. “La idea es que la próxima semana empiece ya con trabajos en cancha mucho más intensos”, precisó.

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Finalmente, el panorama del atacante Vicente Conelli sigue avanzando en los plazos estipulados tras su reciente intervención quirúrgica. “Evoluciona muy bien de su cirugía de rodilla, sin ninguna alteración articular. Se encuentra en la etapa de fortalecimiento muscular de cuádriceps”, explicó el doctor Silva Oporto, sentenciando que el ariete aún tiene un margen de dos semanas antes de empezar a intensificar sus labores con balón en el césped calameño.