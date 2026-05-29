Joao Fonseca es de verdad: le remonta a Novak Djokovic y mete batacazo en Roland Garros

El tenista brasileño y promesa del tenis mundial eliminó en casi 5 horas al mejor de todos los tiempos ¡Batacazo en Roland Garros!

En un partido épico el brasileño Joao Fonseca (30° del ranking ATP) dio el gran batacazo en la tercera ronda de Roland Garros al vencer en cinco sets al serbio Novak Djokovic por 4-6, 4-6, 6-3, 7-5 y 7-5.

Era el partido que se le pedía al brasileño en un Grand Slam. En un estadio Philippe Chatrier hasta las banderas, el nacido en Río de Janeiro supo remontar dos sets y consiguió la épica en 4 horas y 53 minutos.

Los primeros dos sets fueron para el exnúmero uno del mundo. Se llevó ambos parciales por 6-4, sin embargo en la tercera manga un quiebre en el segundo juego llevó al brasileño a sostener la manga 6-3.

Es la primera vez que Djokovic cae ante un jugador menor de 20 de años (Getty Images).

En el cuarto capítulo, Djokovic y Fonseca se quebraron una vez cada uno, pero fue en el undécimo juego donde el sudamericano sacó lo mejor de su repertorio y le rompió el servicio al serbio para ganar el set con su saque.

En el quinto, el nacido en Belgrado mostró un evidente cansancio y así quedó reflejado cuando Fonseca le quebró en el cuarto game, sin embargo el serbio aleonado por el público devolvió la ruptura en el juego siguiente.

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Todo se desequilibraría nuevamente en el undécimo juego. Fonseca quebró y cuando parecía que Nole lograba la hazaña en el game siguiente, el joven tenista cerró el partido con tres aces consecutivos.

Ahora en octavos de final, Fonseca se enfrentará al ganador del duelo entre el noruego Casper Ruud y el estadounidense Tommy Paul.