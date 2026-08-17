Alejandro Tabilo vs Rafael Jódar: a qué hora y dónde ver EN VIVO el partido por el Masters 1000 de Cincinnati

El tenista nacional Alejandro Tabilo tiene hoy un duelo clave ante el español Rafael Jódar.

El Masters 1000 de Cincinnati ya está en disputa y en esta jornada el tenista nacional Alejandro Tabilo (30°) saltará a la cancha para enfrentarse al español Rafael Jódar (24°) por los 32°vos de este torneo.

El tenista nacional llegó a esta fase tras dejar en el camino en la segunda ronda al alemán Jan-Lennard Struff (42°) al que venció por 6-3 Y 6-4 en 1 hora y 19 minutos de juego.

Ahora, en esta fase el ‘Jano’ se enfrentará ante el español Rafael Jódar, con quien se vuelve a ver las caras tras lo que fue en Washington y en donde ahora el español viene de vencer al canadiense Denis Shapovalov por 7-5, 4-6 y 7-5 en 2 horas y 46 minutos de juego.

Para lo que será este duro partido, Alejandro Tabilo busca seguir con vida en este torneo y en caso de clasificar se enfrentaría en octavos de final al ganador del partido entre el belga Alexander Blockx (32°) y el italiano Flavio Cobolli (10°).

Tabilo jugará un partido clave | Foto: Getty Images

¿A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar?

El duelo entre Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar se disputará este lunes 17 de agosto pasadas las 15:40 horas de Chile en el P&G Stadium Court.

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¿Dónde ver EN VIVO a Alejandro Tabilo vs. Rafael Jódar?

El encuentro entre Alejandro Tabilo y Rafael Jódar podrá verse de forma ONLINE, a través de Disney+ Premium.