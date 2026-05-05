A qué hora y dónde ver EN VIVO el debut de Alejandro Tabilo en el Masters de Roma

Este miércoles el tenista chileno iniciará su camino en el Foro Itálico ante el español Pablo Carreño Busta (91°).

Alejandro Tabilo (35° del ranking ATP) se alista para su debut en el Masters de Roma, torneo donde en 2024 sorprendió al circuito al alcanzar las semifinales. El tenista chileno vuelve al Foro Itálico con altas expectativas de cara a Roland Garros.

El actual número uno de Chile llega en un gran momento tras consagrarse campeón del Challenger de Aix en Provence, resultado que le permitió tomar impulso en la gira sobre arcilla y llegar con confianza a uno de los eventos más importantes antes del desafío en París.

En su estreno en Roma, Tabilo enfrentará al experimentado Pablo Carreño Busta, actual 91 del mundo y quien logró su lugar en el cuadro principal tras superar la qualy. El historial no favorece al chileno: se han medido en dos ocasiones y en ambas se impuso el español.

Más allá del debut, el objetivo del nacido en Toronto en la capital italiana apunta al Abierto de Francia: sumar puntos que le permitan asegurar su condición de cabeza de serie de cara a Roland Garros, que comenzará el próximo 17 de mayo en París.

Alejandro Tabilo llega a Roma tras ser campeón del Challenger Aix en Provence.

A qué hora juega Alejandro Tabilo en el Masters de Roma

El encuentro está programado para este miércoles 6 de mayo, no antes de las 9:30 horas de Chile, en el cuarto turno del BNP Paribas Arena, la segunda cancha principal del torneo romano.

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Dónde ver EN VIVO el debut de Alejandro Tabilo en Roma

El partido entre Alejandro Tabilo y Pablo Carreño Busta debería ser transmitido por una de las señales de ESPN en TV, mientras que en streaming el enfrentamiento estará disponible a través de Disney+.