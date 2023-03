Ex jugador de Universidad Católica y ahora comentarista de espacios deportivos, Dante Poli, habló del momento actual del equipo dirigido por Ariel Holan y asegura que no le gusta, aunque comparta la punta del torneo junto a Huachipato.

Dante Poli no se convence con el líder del campeonato y lanza dura crítica: "No me gusta lo que hace Católica, aunque sea puntero"

Universidad Católica protagonizó un vibrante compromiso en la noche de día domingo, donde igualó a un tanto con Magallanes que le permitió subir a la punta del Campeonato Nacional 2023 junto a Huachipato.

Los dirigidos por Ariel Holan tuvieron un primer tiempo de alto vuelo, pero en la segunda fracción bajaron y fueron dominados por un Magallanes que llegaba encendido tras su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

UC empató en vibrante partido ante Magallanes. | Foto: Agencia UNO

Pese al buen momento en los números, Dante Poli contó en ESPN que no se convence con la UC: “No juega como un líder. La sensación que me da a mí de un equipo tiene que partir por la solidez, que no tiene que ver con una declaración de principios de ofensivo o defensivo, evidentemente lo más atractivo es que tenga una propuesta ofensiva”.

En esa línea, prosiguió diciendo que “Pero cuando un equipo que es frágil y en general vulnerable en muchos pasajes de un partido, no me da la sensación de que genera esa solidez fundamental y relevante para no solo ir puntero, sino que hacer un campeonato competitivo”.

“Ese desequilibrio que encontramos en la UC es lo que lo llevó a quedar fuera tempranamente de una copa internacional y eso para un equipo como Católica es un pecado capital. En líneas generales está en construcción, pero desde que volvió a Chile Holan, no me gusta lo que está haciendo Católica aunque esté puntero”, remató.