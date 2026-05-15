La figura de la Universidad Católica que está en la mira de gigante del fútbol argentino

En la Universidad Católica se han dado a conocer noticias en las últimas horas, en donde hay una importante figura dentro del equipo de Daniel Garnero que empieza a llamar la atención de un importante equipo del fútbol argentino.

Esta información la dio a conocer el ex futbolista e histórico de la UC, Luciano Aued, quien en conversación con Radio ADN indicó que por su conocimiento por el fútbol chileno, le han preguntado por jugadores nacionales para reforzar a Racing Club.

“Siempre me han preguntado por los futbolistas chilenos. En su momento, cuando Ignacio Saavedra no sabía si renovaba o no en 2021 o 2022, me preguntaron por él y estaban muy interesados. Creo que no se dio por muy poco; incluso, creo que lo llamó Fernando Gago, que ahora está en la U”, partió señalando Aued.

Siguiendo en aquello, el ‘Luli’ destapó que uno de los jugadores por el que ha preguntado la ‘Academia’ ha sido por Clemente Montes, una de las actuales figuras de la Universidad Católica, ya que ven en él un jugador de gran futuro.

Aued destapa que Montes está en carpeta en Racing | Foto: Photosport

“Me preguntaron por Gonzalo Tapia y por Clemente Montes. Los tienen en carpeta y los siguen. Por eso es tan importante jugar copas internacionales, porque los equipos más grandes de Sudamérica te ven y evalúan tu potencial”, remarcó.

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Finalizando, Aued profundizó en lo que es esta situación de Clemente Montes, en la que llenó de elogios a este jugador de la Universidad Católica, en la que no duda en que tiene un tremendo potencial para poder dar un importante salto en su carrera.

“Es un jugador que tiene una potencia tremenda. No hay muchos futbolistas tan veloces y que saquen tanta diferencia desde lo físico. Además, ha empezado a terminar mucho mejor las jugadas, y eso también es importante. Es algo que yo mismo le decía a Tapia en un principio, porque siempre quería ‘arrancarle la cabeza al arquero’ y muchas veces había que colocarla. Después, cuando empezó a hacer goles, se destrabó y se fue enseguida. Creo que con Clemente va a pasar lo mismo”, cerró.

En Síntesis

Racing Club de Argentina tiene en carpeta al delantero de la UC Clemente Montes .

de Argentina tiene en carpeta al delantero de la UC . El exjugador Luciano Aued confirmó consultas desde Avellaneda por Gonzalo Tapia y Montes.

confirmó consultas desde Avellaneda por y Montes. Fernando Gago contactó a Ignacio Saavedra entre 2021 y 2022 para reforzar a Racing.