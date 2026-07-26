¿Torneo resignado? Esto dijo Daniel Garnero tras el empate de Universidad Católica ante La Serena

El DT cruzado analizó el empate obtenido ante Deportes La Serena que los deja muy lejos de Colo Colo en la Liga de Primera.

Universidad Católica no se pudo acercar el día de ayer a Colo Colo en la Liga de Primera y empató 3-3 con Deportes La Serena en el Claro Arena, resultado que deja a los Cruzados a 12 puntos del Cacique.

Al término del encuentro, fue Daniel Garnero quien analizó lo sucedido en Las Condes y dijo que “Cuando no ganas, el estado de ánimo no es el mejor. Hoy queríamos ganarlo, se nos presentó un partido que, de haberlo hecho mejor, hubiésemos tenido grandes posibilidades de ganarlo”.

La UC no pudo ante La Serena. | Foto: Photosport

“Tenemos que competir en todo lo que nos toque. Tratar de hacerlo más parecido al primer tiempo que al segundo, buscar efectividad y ganar el juego en la competencia que sea”, agregó el DT argentino de la UC.

¿Torneo resignado? Esto dijo Daniel Garnero: “El rival que está arriba nuestro se nos sigue alejando, lamentablemente. Son cosas que tiene el fútbol, quedan muchas fechas. Tenemos que agarrar una seguidilla de triunfos para ver si se llegan a tropezar”.

Más allá de las intenciones de Daniel Garnero y Universidad Católica, lo concreto es que, de momento, el cuadro cruzado se ubica en el segundo puesto de la Liga de Primera 2026 con 27 puntos, muy lejos de los 39 que ostenta el líder Colo Colo.

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En síntesis

Universidad Católica empató 3-3 ante Deportes La Serena en el Claro Arena.

El DT Daniel Garnero lamentó la pérdida de puntos en Las Condes.

Universidad Católica sumó 27 puntos y quedó a 12 del líder Colo Colo.