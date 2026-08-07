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Liga de Primera

La UC vence con gusto a poco a Cobresal y recupera el subliderato: así queda la tabla

Con un autogol y un golazo de Fernando Zampedri, la UC volvió a quedar a 12 puntos de Colo Colo y ahora mira de lleno la Copa Libertadores.

¡La UC ganó y recuperó el segundo lugar en la tabla!
© Photosport¡La UC ganó y recuperó el segundo lugar en la tabla!

Universidad Católica superó con lo justo 2-0 en una discreta actuación a Cobresal y recuperó el subliderato de la Liga de Primera antes de emprender el rumbo a Argentina para enfrentar a Estudiantes La Plata por Copa Libertadores.

En un partido de escasas llegadas y donde a la UC le costó controlar las acciones, la apertura de la cuenta llegó a los 64’ luego de un centro al área que alcanza a peinar Justo Giani termina rebotando en Guillermo Pacheco y mandando el balón al fondo de las redes.

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Ya en los descuentos y cuando la victoria ya sabía a gusto poco, Fernando Zampedri regaló una joya: aguantó un balón, giró y sacó un bombazo desde 25 metros para clavar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, la UC llegó a 30 puntos y recuperó el segundo lugar tras superar por diferencia de goles a Universidad de Chile, que con las mismas unidades, enfrentará a Palestino este domingo.

Ahora, la UC viajará hacia Argentina para visitar a Estudiantes La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (martes 20:30 horas), mientras que por el campeonato nacional volverá a ver acción en la Fecha 20 cuando enfrente a Ñublense en el Claro Arena, ya que el choque ante Coquimbo Unido por la fecha siguiente fue pospuesto para el 26 de este mes.

Así quedó la tabla de posiciones

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colo-Colo 17 14 0 3 36 16 20 42
2 U. Católica 18 9 3 6 39 26 13 30
3 U. de Chile 17 8 6 3 21 11 10 30
4 Palestino 17 8 3 6 25 24 1 27
5 Ñublense 16 6 7 3 20 19 1 25
6 Coquimbo Unido 16 7 3 6 23 20 3 24
7 Huachipato 17 7 3 7 26 27 -1 24
8 Everton 17 6 5 6 23 20 3 23
9 O’Higgins 17 7 2 8 21 25 -4 23
10 Deportes Limache 16 6 3 7 31 26 5 21
11 Concepción 17 6 2 9 19 23 -4 20
12 Audax Italiano 17 5 4 8 20 23 -3 19
13 La Serena 17 4 7 6 25 30 -5 19
14 Univ. Concepción 16 5 4 7 13 27 -14 19
15 Cobresal 18 5 2 11 26 33 -7 17
16 U. La Calera 17 3 4 10 15 33 -18 13
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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