Universidad Católica superó con lo justo 2-0 en una discreta actuación a Cobresal y recuperó el subliderato de la Liga de Primera antes de emprender el rumbo a Argentina para enfrentar a Estudiantes La Plata por Copa Libertadores.
En un partido de escasas llegadas y donde a la UC le costó controlar las acciones, la apertura de la cuenta llegó a los 64’ luego de un centro al área que alcanza a peinar Justo Giani termina rebotando en Guillermo Pacheco y mandando el balón al fondo de las redes.
Ya en los descuentos y cuando la victoria ya sabía a gusto poco, Fernando Zampedri regaló una joya: aguantó un balón, giró y sacó un bombazo desde 25 metros para clavar el 2-0 definitivo.
Con este resultado, la UC llegó a 30 puntos y recuperó el segundo lugar tras superar por diferencia de goles a Universidad de Chile, que con las mismas unidades, enfrentará a Palestino este domingo.
Ahora, la UC viajará hacia Argentina para visitar a Estudiantes La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (martes 20:30 horas), mientras que por el campeonato nacional volverá a ver acción en la Fecha 20 cuando enfrente a Ñublense en el Claro Arena, ya que el choque ante Coquimbo Unido por la fecha siguiente fue pospuesto para el 26 de este mes.
Así quedó la tabla de posiciones
|Pos.
|Club
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Colo-Colo
|17
|14
|0
|3
|36
|16
|20
|42
|2
|U. Católica
|18
|9
|3
|6
|39
|26
|13
|30
|3
|U. de Chile
|17
|8
|6
|3
|21
|11
|10
|30
|4
|Palestino
|17
|8
|3
|6
|25
|24
|1
|27
|5
|Ñublense
|16
|6
|7
|3
|20
|19
|1
|25
|6
|Coquimbo Unido
|16
|7
|3
|6
|23
|20
|3
|24
|7
|Huachipato
|17
|7
|3
|7
|26
|27
|-1
|24
|8
|Everton
|17
|6
|5
|6
|23
|20
|3
|23
|9
|O’Higgins
|17
|7
|2
|8
|21
|25
|-4
|23
|10
|Deportes Limache
|16
|6
|3
|7
|31
|26
|5
|21
|11
|Concepción
|17
|6
|2
|9
|19
|23
|-4
|20
|12
|Audax Italiano
|17
|5
|4
|8
|20
|23
|-3
|19
|13
|La Serena
|17
|4
|7
|6
|25
|30
|-5
|19
|14
|Univ. Concepción
|16
|5
|4
|7
|13
|27
|-14
|19
|15
|Cobresal
|18
|5
|2
|11
|26
|33
|-7
|17
|16
|U. La Calera
|17
|3
|4
|10
|15
|33
|-18
|13