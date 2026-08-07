Con un autogol y un golazo de Fernando Zampedri, la UC volvió a quedar a 12 puntos de Colo Colo y ahora mira de lleno la Copa Libertadores.

Universidad Católica superó con lo justo 2-0 en una discreta actuación a Cobresal y recuperó el subliderato de la Liga de Primera antes de emprender el rumbo a Argentina para enfrentar a Estudiantes La Plata por Copa Libertadores.

En un partido de escasas llegadas y donde a la UC le costó controlar las acciones, la apertura de la cuenta llegó a los 64’ luego de un centro al área que alcanza a peinar Justo Giani termina rebotando en Guillermo Pacheco y mandando el balón al fondo de las redes.

Ya en los descuentos y cuando la victoria ya sabía a gusto poco, Fernando Zampedri regaló una joya: aguantó un balón, giró y sacó un bombazo desde 25 metros para clavar el 2-0 definitivo.

Con este resultado, la UC llegó a 30 puntos y recuperó el segundo lugar tras superar por diferencia de goles a Universidad de Chile, que con las mismas unidades, enfrentará a Palestino este domingo.

Ahora, la UC viajará hacia Argentina para visitar a Estudiantes La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores (martes 20:30 horas), mientras que por el campeonato nacional volverá a ver acción en la Fecha 20 cuando enfrente a Ñublense en el Claro Arena, ya que el choque ante Coquimbo Unido por la fecha siguiente fue pospuesto para el 26 de este mes.

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Así quedó la tabla de posiciones