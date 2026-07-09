Daniel Garnero descarta este refuerzo en la UC: “Tenemos la necesidad en otras posiciones”

El DT de Universidad Católica negó haber solicitado un arquero para el segundo semestre. Quiere enriquecer otros sectores de la cancha.

Universidad Católica busca nuevos nombres en el mercado de fichajes, pero no tiene una tarea sencilla. Al menos, así lo advirtió Daniel Garnero: el panorama está más que cuesta arriba.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino fue consultado sobre el período de transferencias de la escuadra precordillerana y no escondió su preocupación. No hay novedades.

Si bien se habla de incorporaciones en ofensiva, el propio DT aseguró que todo sigue igual en San Carlos de Apoquindo. Por el momento, no se avizoran nuevos rostros en el sector oriente de la capital.

“Realmente, no hay muchos avances. Está complicado, no es fácil. Siempre hay algún inconveniente; si no es lo económico, quizá es el deseo del futbolista de venir”, comenzó indicando.

En dicha línea sobre el libro de pases de Universidad Católica, el estratega agregó: “No está muy sencillo, aunque todos queremos. No creo que tengamos grandes alternativas“.

Daniel Garnero abordó el mercado de fichajes de Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Daniel Garnero descarta este refuerzo en Universidad Católica

Finalmente, el director técnico se refirió a la posibilidad de contratar un portero para el desenlace de la temporada. Fue tajante en su respuesta: solo es un rumor más. No está entre las opciones.

“Yo no pedí (arquero). Después todo lo demás… no corre por cuenta mía. No, no pedimos arquero. Tenemos la necesidad en otras posiciones”, concluyó sobre Universidad Católica.