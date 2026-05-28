¿Boca Juniors favorito ante la UC? Juan José Buscalia sorprende y lanza advertencia: “Hoy es…”

El periodista Juan José Buscalia analizó en Bolavip Chile el irregular presente de Boca y puso en duda el nivel con el que llegará al duelo ante la UC.

El partido entre Boca Juniors y Universidad Católica por la fecha 6 del Grupo D de la Copa Libertadores sigue generando expectación en la previa, especialmente porque ambos clubes se juegan la clasificación a los octavos de final del certamen.

En La Bombonera, el Xeneize llega con la obligación de conseguir un triunfo, aunque el rendimiento reciente del equipo dirigido por Claudio Úbeda ha dejado dudas entre sus hinchas.

En tanto, los Cruzados llegan con la ilusión de sumar un triunfo o un empate que les permita asegurar su paso a la siguiente fase del prestigioso torneo continental.

En la UC se ilusionan con dar el batacazo en La Bombonera | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El análisis de Juan José Buscalia del Boca vs. UC

En conversación con Bolavip Chile, el periodista Juan José Buscalia analizó el presente del conjunto argentino y el escenario que podría enfrentar el cuadro de la Franja en Buenos Aires.

“Boca que jugó en Santiago no existió en los últimos partidos, desde aquel partido prácticamente no volvió a jugar tan bien Boca”, señaló el comunicador.

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“Tiene un potencial enorme, pero hoy está en una situación muy diferente, le fue mal en el campeonato, viene dos derrotas consecutivas en Copa, hasta la tercera fecha Boca era un equipo que no tenía techo y hoy Boca es un equipo conflictuado, es totalmente diferente la situación al Boca que viajó a Santiago, por lo tanto ¿qué Boca vamos a ver hoy? No sé”, complementó.

Finalmente, el comunicador dejó abierta la puerta a un cotejo más parejo de lo esperado. “Hoy es un partido de pronóstico reservado. Ante este Boca sí puede hacer la gracia la UC, ante aquel Boca que se vio en Santiago no, pero ante este Boca me parece que sí”, cerró.

En resumen…

Juan José Buscalia analizó en Bolavip Chile el presente de Boca Juniors y advirtió que el equipo argentino llega en un momento irregular al duelo ante Universidad Católica en La Bombonera, lo que podría abrir un escenario más parejo de lo esperado en la Copa Libertadores.