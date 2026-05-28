El periodista Gonzalo Fouillioux destacó el partidazo de este jugador en la U. Católica.

Universidad Católica tenía un importante desafío dentro de la Copa Libertadores, en donde los ‘Cruzados’ se enfrentaban a Boca Juniors en el último duelo de la fase de grupos, en donde la UC se impuso por 1-0 ante los argentinos y avanzó a la próxima ronda del torneo.

Tras lo que fue este duelo, el periodista Gonzalo Fouillioux tomó la palabra en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports y se refirió a lo que fue esta clasificación de la UC, en la que destaca el crecimiento en el rendimiento de los jugadores.

“Si hay algo que bueno que le pasó y es meritorio de algunos jugadores y Garnero, es recuperar a jugadores que iniciaron mal”, partió señalando Fouillioux.

Agregando a esto, el comunicador detalló en diversos nombres del plantel que tuvieron una gran actuación en esta fase de grupos, en la que destacó mayormente el trabajo de Juan Ignacio Díaz en la zaga.

Díaz fue destacado por Fouillioux | Foto: Photosport

“Arancibia terminó siendo un refuerzo, Zuqui también. Por ejemplo hoy Juan Ignacio Díaz hoy jugó un señor partido y empezó mal, era un jugador muy discutido”, declara.

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Concluyendo, Fouillioux también dejó gandes elogios para lo que ha sido el nivel de Clemente Montes, quien ha sido determinante en el ataque de los ‘Cruzados’ en esta fase de grupos.

“Con Montes también pasó algo similar, a Montes le costó el inicio de engancharse en la dinámica y terminó siendo una copa extraordinaria”, cerró.

En Síntesis

El periodista Gonzalo Fouillioux analizó la clasificación de Universidad Católica tras vencer 1-0 a Boca Juniors.

analizó la clasificación de Universidad Católica tras vencer 1-0 a Boca Juniors. Fouillioux elogió el rendimiento de Juan Ignacio Díaz y Clemente Montes en el partido definitorio.

y Clemente Montes en el partido definitorio. El panelista de ‘Todos Somos Técnicos’ destacó el trabajo del director técnico Daniel Garnero.