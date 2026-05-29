Los "Cruzados" consiguieron un histórico triunfo en La Bombonera. El héroe fue Clemente Montes, artífice del primer triunfo de un equipo chileno en cancha de Boca.

Universidad Católica escribió culminó una noche histórica en La Bombonera y derrotó por 1-0 a Boca Juniors para avanzar como líder del Grupo D de la Copa Libertadores 2026. El gran héroe de la jornada fue Clemente Montes, autor de un verdadero golazo que silenció por completo el mítico estadio argentino.

El delantero cruzado apareció a los 33 minutos tras una brillante jugada colectiva junto a Cristián Cuevas y Eugenio Mena. Montes eludió rivales y sacó un preciso remate que se clavó en el ángulo izquierdo de Leandro Brey, desatando la locura de los hinchas de la UC presentes en Buenos Aires.

Tras el encuentro, el canterano universitario no escondió su emoción y reconoció lo especial que fue marcar ante el “Xeneize” en La Bombonera.

Clemente Montes y su desahogo tras eliminar a Boca Juniors

“Fue un golazo. Cuando agarra la comba, toca el palo y entra, me volví loco, se silenció toda La Bombonera”, confesó el atacante “Cruzado” luego de la histórica clasificación.

Montes además destacó el trabajo táctico realizado por el equipo de Daniel Garnero y valoró cómo lograron neutralizar a una de las grandes figuras “Xeneizes”.

Montes fue la gran figura de la UC al anotar el único tanto del histórico triunfo ante Boca. (Foto: Adrian Nuques/API/Photosport)

Publicidad

“Planteamos un partido así bien dinámico marcando a Paredes y jugarles de contra. Salió a la perfección, nos faltó tener más la pelota, pero hay que celebrar porque clasificamos y estoy muy contento por eso”, aseguró.

El delantero también dejó un potente mensaje para los hinchas de Universidad Católica, ilusionándolos con lo que pueda venir en la Copa Libertadores: “Este es un gol muy especial. Uno lo viene buscando, más encima de visita a Boca, estoy contento por ayudar a clasificar al equipo”, señaló emocionado.

Finalmente, cerró dedicándole palabras a los fanáticos de La Franja: “A los hinchas agradecerles por siempre el apoyo. Fueron muy importantes los que vinieron y han estado yendo al estadio, estamos ilusionados y podemos hacer grandes cosas en la Copa”.

Publicidad

DATOS CLAVE

Clemente Montes fue el héroe al anotar el gol del triunfo en La Bombonera.

El delantero Clemente Montes marcó a los 33 minutos tras eludir a los rivales.

El atacante Clemente Montes confesó haberse vuelto loco cuando enmudeció el estadio de Boca.