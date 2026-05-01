El arribo de Matías Palavecino a Universidad Católica generó altas expectativas en este mercado, especialmente tras su gran temporada con Coquimbo Unido, donde fue pieza clave en una campaña histórica que terminó con título incluido.

Sin embargo, su realidad en la precordillera ha estado lejos de lo esperado. El volante no ha logrado consolidarse en la oncena titular y, con el correr de los partidos, ha ido perdiendo protagonismo, sumando escasos minutos y siendo relegado en varias ocasiones al banco de suplentes.

Este escenario contrasta con el buen momento colectivo del equipo, que viene de encadenar dos triunfos consecutivos como visitante en la Copa Libertadores ante Cruzeiro y Barcelona, lo que ha reforzado la base titular definida por el técnico Daniel Garnero.

En ese contexto, comenzaron a surgir cuestionamientos sobre el rol de Palavecino dentro del plantel, abriendo incluso la posibilidad de que su etapa en la UC sea más corta de lo esperado si no logra revertir su situación en el corto plazo.

Encienden las alarmas: lo ven fuera en el próximo mercado

Durante el programa Pauta de Juego, el periodista Jorge “Coke” Hevia analizó el presente del mediocampista y dejó abierta la puerta a una eventual salida.

“El problema de la Católica es que hoy, del que podría desprenderse es de Palavecino, porque ya está claro que no entró en la órbita de Garnero”, afirmó.

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Coke Hevia avisa que Matías Palavecino podría dejar la UC (Foto: Jonnathan Oyarzun/Photosport)

Además, apuntó a una diferencia de contexto futbolístico como uno de los factores que explican su bajo rendimiento: “Yo creo que más culpa del técnico que del jugador, pero no me gustaría olvidarme de lo que dijimos en noviembre: una cosa es jugar en un equipo que juega rápido, que sale rápido al ataque, más chico; creo que no le estoy faltando el respeto a Coquimbo”.

Finalmente, fue crítico con la utilización que ha tenido el jugador en la UC: “Y otra cosa es jugar en San Carlos de Apoquindo sin espacio, y a eso hay que agregarle que te puso de lateral, de arquero, de 9, de cualquier cosa”.

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Así, mientras Universidad Católica se enfoca en sus desafíos internacionales, el futuro de Palavecino comienza a quedar en duda, con un mercado de fichajes que podría marcar un punto de inflexión en su paso por el club.

DATOS CLAVE

Matías Palavecino ha perdido protagonismo en Universidad Católica tras llegar desde Coquimbo Unido.

Universidad Católica obtuvo dos victorias consecutivas en Copa Libertadores frente a Cruzeiro y Barcelona.

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