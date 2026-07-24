Coke Hevia advierte que la UC sueña con estos dos refuerzos: “Los tiene conversados”

El periodista explicó que Williams Alarcón e Ian Subiabre son los anhelos de Universidad Católica. Sin embargo, no hay caja.

Universidad Católica mantiene expectantes a sus hinchas en el mercado de fichajes. La escuadra precordillerana no ha sumado jugadores para el desenlace de la temporada, aunque tiene algunas opciones.

Al menos, así lo explicó Jorge “Coke” Hevia en Radio Pauta. El periodista advirtió que la cúpula de la UC tiene en la mira a dos futbolistas para el segundo semestre, pero el panorama es complejo.

¿Quiénes son? Según indicó, Williams Alarcón e Ian Subiabre ya han charlado con el club de San Carlos de Apoquindo. No obstante, hay obstáculos para que se concreten sus incorporaciones.

“Yo sigo sosteniendo lo mismo: tiene conversado a un par de refuerzos en el mano a mano, pero necesita que esos equipos… por ejemplo, dos nombres, yo sé que tiene más: (Williams) Alarcón y (Ian) Subiabre)”, lanzó.

“Necesita que Boca y River los dejen pasar a préstamo. Porque si le dicen ‘cómprame el 20%’, no hay dos palos verdes. Y para traer por traer, prefieren no traer. Me parece acertado“, agregó.

Williams Alarcón e Ian Subiabre, los anhelos de Universidad Católica: (Fotos: Getty Images)

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Universidad Católica no suma en el mercado de fichajes

Por el momento, la UC no ha oficializado nuevas piezas para el cierre de la campaña. ¿Hasta cuándo tiene plazo? Hasta el 14 de agosto, jornada en la que concluye el libro de pases.

Una situación que genera preocupación en la antesala del retorno a la acción en la Liga de Primera, que será contra Deportes La Serena. Se jugará este sábado 25 de julio, desde las 20:00 horas, en el Claro Arena.