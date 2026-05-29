El periodista aseguró que el atacante de River Plate está en la mira de la UC para el siguiente libro de pases.

Universidad Católica se instaló en el mercado de fichajes. Luego de acceder a octavos de final de Copa Libertadores, el elenco precordillerano debe sumar piezas de jerarquía y una de las que interesa fue revelada por Coke Hevia.

En los micrófonos de Radio Pauta, el periodista aseguró que la cúpula institucional tiene en la mira a Ian Subiabre. La promesa de 19 años es pretendida en San Carlos de Apoquindo.

Por el momento, el atacante se mantiene defendiendo los colores de River Plate. Sin embargo, ha perdido protagonismo durante la última campaña: la opción está más que latente.

“Ya estoy en condiciones de poder decirlo, esto lo supe por la ANFP. Uno de los nombres que busca en ataque es el de Ian Subiabre, jugador de River Plate“, comenzó indicando.

“Extremo por las dos bandas, es picante en el mano a mano. Es argentino-chileno. En el fondo es: ‘Oye, en Argentina no vas a jugar y acá si tomas continuidad, te podríamos convocar'”, agregó.

Universidad Católica va por Ian Subiabre. (Foto: Getty Images)

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Coke Hevia aprueba a Ian Subiabre en Universidad Católica

Finalmente, el comunicador le entregó el visto bueno a la eventual incorporación de la UC. Es uno de los mayores proyectos tras la cordillera: tiene una cláusula de salida de 100 millones de euros.

“En el caso de Ian Subiabre, de parte del cuerpo técnico hubo alguna conversación. ‘Si te interesa, intenta agarrar ritmo’ y ahí apareció Universidad Católica. Que juegue por ambos lados, suma”, cerró.

En resumen:

El periodista Jorge Hevia reveló que Universidad Católica tiene en carpeta al delantero Ian Subiabre para reforzarse.

reveló que Universidad Católica tiene en carpeta al delantero Ian Subiabre para reforzarse. El extremo Ian Subiabre , de 19 años de edad y nacionalidad argentino-chilena, milita actualmente en River Plate.

, de 19 años de edad y nacionalidad argentino-chilena, milita actualmente en River Plate. El comunicador Jorge Hevia detalló que el cuerpo técnico de la UC ya inició contactos para sumar mayor continuidad al jugador.