Dejó huella como DT en Universidad Católica y ahora dirigirá en la Liga de España: “Decisión tomada”

El entrenador, con pasado en el fútbol chileno, se encuentra cerca de concretar un nuevo desafío en una de las ligas más competitivas del mundo.

Universidad Católica ha sido uno de los clubes donde distintos directores técnicos han dejado una huella importante en los últimos años. Los Cruzados han servido como plataforma para entrenadores que luego han dado el salto a ligas más exigentes, fortaleciendo su perfil internacional.

En ese grupo aparece el nombre de Beñat San José, entrenador español que tuvo un paso recordado por San Carlos de Apoquindo, donde en 2018 se consagró campeón con la UC, levantando el título que dio inicio al histórico tetracampeonato cruzado.

Tras su etapa en Chile, San José continuó su carrera en distintos destinos, dirigiendo a Al Nasr de Emiratos Árabes Unidos, KAS Eupen de Bélgica, Mazatlán de México, Bolívar de Bolivia, Atlas de Guadalajara y Eibar de España.

Beñat San José levantando el título del 2018 con la UC | FOTO: Ramon Monroy/Photosport

Beñat San José dirigirá al Rayo Vallecano

No obstante, en las últimas horas, el periodista Matteo Moretto de diario Marca entregó una información clave respecto al futuro del técnico oriundo de San Sebastián.

“Beñat San José será el nuevo entrenador del Rayo Vallecano; la decisión ya está tomada”, lanzó en su cuenta de X (Ex Twitter).

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El mismo reportero agregó que “con Jagoba Arrasate ya se había llegado a un acuerdo verbal desde hacía tiempo, pero aún no se había firmado nada; el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa, en las últimas horas ha decidido apostar por el otro candidato que seguía en la lista hasta el último momento”.

Cabe recordar que en la última temporada el elenco de Madrid disputó la final de la Conference League, la cual perdió ante Crystal Palace, y terminó en la octava posición de La Liga, quedando fuera de las copas internacionales.

De concretarse su llegada, Beñat San José asumirá el desafío de dirigir en una de las ligas más exigentes del mundo, en un proyecto que busca consolidarse en la élite del fútbol español.

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En resumen…