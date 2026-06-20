Matías Palavecino se ganó los elogios de los fanáticos precordilleranos tras su notable gol en el Estadio Luis Valenzuela Hermosilla.

Universidad Católica tuvo un tranquilo primer tiempo contra Deportes Copiapó por Copa Chile. La escuadra de San Carlos de Apoquindo logró irse al descanso con el 1-0 a favor.

En el minuto 20 del encuentro, fue Matías Palavecino el encargado de abrir el marcador. Tras un pivoteo, el zurdo utilizó todo su talento y remató desde larga distancia para aventajar a la UC.

Es por ello que los hinchas precordilleranos lo llenaron de elogios a través de redes sociales. Mediante la plataforma X, los fanáticos aplaudieron el rendimiento del mediocampista.

“Qué gusto el ritmo y la confianza que está tomando, volviendo a mostrar el nivel por el que se le trajo” y “Qué feliz me hace el gol de Matías Palavecino“, fueron parte de los comentarios.

Cabe consignar que han trascendido distintos rumores que aluden a una posible partida del volante de 28 años. Sin embargo, no hay ninguna negociación confirmada por el momento.

Matías Palavecino anotó para Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Los elogios a Matías Palavecino en Universidad Católica

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