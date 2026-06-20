Universidad Católica tuvo un tranquilo primer tiempo contra Deportes Copiapó por Copa Chile. La escuadra de San Carlos de Apoquindo logró irse al descanso con el 1-0 a favor.
En el minuto 20 del encuentro, fue Matías Palavecino el encargado de abrir el marcador. Tras un pivoteo, el zurdo utilizó todo su talento y remató desde larga distancia para aventajar a la UC.
Es por ello que los hinchas precordilleranos lo llenaron de elogios a través de redes sociales. Mediante la plataforma X, los fanáticos aplaudieron el rendimiento del mediocampista.
“Qué gusto el ritmo y la confianza que está tomando, volviendo a mostrar el nivel por el que se le trajo” y “Qué feliz me hace el gol de Matías Palavecino“, fueron parte de los comentarios.
Cabe consignar que han trascendido distintos rumores que aluden a una posible partida del volante de 28 años. Sin embargo, no hay ninguna negociación confirmada por el momento.
Matías Palavecino anotó para Universidad Católica. (Imagen: Photosport)