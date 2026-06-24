“La verdad que…”: Matías Palavecino se refiere al interés del Querétaro de México y su futuro en la UC

Pese a ir ganando protagonismo en la UC, el volante argentino comienza a aparecer en el radar del mercado de fichajes.

El mediocampista argentino Matías Palavecino poco a poco comienza a ganar protagonismo en Universidad Católica, en medio de las críticas tras un irregular primer semestre.

El volante, que llegó como una de las grandes figuras de Coquimbo Unido en la última temporada, ha ido sumando minutos importantes en la Copa Chile y se ha transformado en una alternativa constante en el mediocampo cruzado.

Pese a ello, en los últimos días su nombre ha sido vinculado al Querétaro de México, elenco dirigido por el chileno Esteban González, quien ya lo tuvo en Los Piratas y logró potenciar su rendimiento.

Matías Palavecino tiene contrato en la UC hasta el 31 de diciembre de 2028 | FOTO: Andres Pina/Photosport

Matías Palavecino despeja los rumores de una salida de la UC

Tras la victoria de la UC ante Everton por Copa Chile, el propio Palavecino se refirió a su presente y a los rumores sobre su futuro, bajándole el perfil a la situación.

“Me voy sintiendo muy bien. Mis compañeros me hacen sentir parte de esto y me dan confianza, soy un agradecido de ello. Cuando me toque sumar, ahí estaré”, señaló.

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“La verdad que no sé (de las ofertas), eso es algo que lo maneja mi representante, yo estoy feliz de estar acá, estoy contento, no tengo la cabeza en otro lado”, añadió.

De esta manera, el oriundo de Rosario se mantiene enfocado en su presente en los Cruzados, buscando consolidarse y ganarse un lugar en el esquema de Daniel Garnero.

En resumen…

Matías Palavecino comienza a ganar protagonismo en Universidad Católica, mientras desde México surge el interés del Querétaro, dirigido por Esteban González, técnico que ya lo potenció en Coquimbo Unido.

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