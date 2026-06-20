Leyenda de la UC advierte a Matías Palavecino: “Aparece un partido y desaparece varios”

Jorge Aravena le dejó un recado al mediocampista de 28 años, que fue clave en el triunfo sobre Deportes Copiapó.

Universidad Católica arrasó en su visita contra Deportes Copiapó por la fase de grupos de Copa Chile. En dicho duelo, hubo una figura que se quitó la presión que recaía sobre sus hombros.

A pesar de las críticas, Matías Palavecino le puso el pecho a las balas y mostró toda su categoría en el norte del país: en el minuto 20 anotó un golazo. Sin embargo, un emblema institucional le dejó un recado.

En los micrófonos de BOLAVIP Chile, fue Jorge Aravena el encargado de advertir que el volante zurdo no puede brillar en un encuentro y luego perderse. Le pidió constancia en el club que ama.

“Lo que pasa es que desgraciadamente, este muchacho aparece un partido y desaparece varios después. Hay que esperar que consiga regularidad en su juego“, comenzó señalando.

Sobre la misma línea, el histórico de Universidad Católica agregó: “Se necesita de la participación de buenos jugadores. Es importante tener futbolistas que jueguen bien al fútbol“.

Jorge Aravena advirtió a Matías Palavecino en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica triunfa en Copa Chile

Finalmente, Mortero Aravena festejó la victoria contra el León de Atacama. No obstante y pese a que valoró al elenco comandado por Daniel Garnero, pidió mesura: se le ganó a una escuadra del ascenso.

“Todo sirve, todo lo que sea ganar va a servir. Si nos gana Deportes Copiapó entraría en una preocupación enorme“, cerró.