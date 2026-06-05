Esteban González le da la fórmula a Daniel Garnero para potenciar a Matías Palavecino en la UC: “Tratábamos de…”

El ex DT de Coquimbo Unido, quien llevó al actual volante de la UC a su mejor nivel en el título 2025, detalló el rol táctico que potenciaba sus virtudes ofensivas.

En Universidad Católica, el nombre de Matías Palavecino ha ido generando conversación. El mediocampista argentino, una de las grandes figuras del Coquimbo Unido campeón de la Liga de Primera 2025, no ha logrado todavía afirmarse como titular indiscutido en los Cruzados, alternando minutos desde el inicio con pasos por la banca.

Su llegada a San Carlos de Apoquindo venía cargada de expectativas. No era para menos: venía de ser protagonista absoluto en un equipo campeón, donde su fútbol marcó diferencias y fue clave en el esquema de Esteban González.

En los Piratas, Palavecino no era solo un volante creativo más. Era el eje del equipo, el jugador que conectaba todo en ataque y que terminó siendo determinante en la campaña del título. Hoy, en cambio, el escenario es distinto. En una UC en ajuste, con más competencia en el mediocampo y búsqueda de funcionamiento, todavía no logra reencontrarse con ese nivel de protagonismo.

Matías Palavecino sigue sin lucir en la UC | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Esteban González opina de Matías Palavecino

En ese contexto, Esteban González, actual entrenador de Querétaro en México, entregó en DSports Chile una mirada reveladora sobre el rol que tuvo el argentino en su mejor versión, aquella que lo llevó a ser figura en la Cuarta Región.

“Desde lo que he tratado de ver, desde mi posición no podría decir por qué no está jugando. Sí puedo decir que Matías es un jugador de tres cuartos de cancha hacia adelante. En la estructura en que jugábamos nosotros, nuestro sistema era un 4-2-3-1, Matías jugaba libre”, explicó el técnico, marcando el punto de partida de su análisis.

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González profundizó que “ahí cada entrenador tiene que ver dónde le saca el mayor rendimiento a su jugador, pero desde mi vereda, sería irresponsable decir si está jugando más atrás o si está jugando en otra posición, pero nosotros, al menos en el caso personal nuestro, tratábamos de que Matías jugara suelto, a la espalda del contención rival”.

“La idea era que cada vez que tuviera la pelota se posicionara, ojalá con su primer control orientado hacia adelante, que encontrara siempre espacios. Matías se juntaba muy bien por el sector derecho nuestro con Zavala y con Salinas”, señaló.

Finalmente, González cerró su reflexión señalando que “tratábamos de encontrarlo siempre en una posición en la que él pudiera controlar hacia adelante, que jugara libre y, después cuando no tuviera el balón, que se posicionara primero en la salida nuestra. Tenía distintas tareas, distintas funciones. Yo puedo hablar por lo que vi de Matías en Coquimbo, lo que nos entregó a nosotros como institución el año pasado”.

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En resumen…

Esteban González repasó el rol que convirtió a Matías Palavecino en figura del Coquimbo Unido campeón 2025, destacando su libertad ofensiva y ubicación entre líneas.