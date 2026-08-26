El más criticado de la UC tras el primer tiempo ante Coquimbo: “Es una vergüenza…”

Los hinchas de Universidad Católica no soportaron el bajo rendimiento de este jugador ante Coquimbo Unido.

Universidad Católica tuvo un primer tiempo para el olvido ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El conjunto Pirata fue ampliamente superior durante los primeros 45 minutos e hizo ver muy mal al equipo dirigido por Daniel Garnero que se fue al descanso 1-0 abajo tras la anotación de Nicolas Johansen.

En redes sociales, los hinchas de la UC desataron su furia contra el rendimiento de la Franja y cuestionaron duramente el planteamiento del entrenador argentino. Sin embargo, uno de los principales apuntados fue Eugenio Mena.

Duras críticas contra Eugenio Mena entre los hinchas de la UC (Photosport).

El lateral izquierdo se vio totalmente sobrepasado por el sector donde se movió Cristián Zavala, quien le ganó varios duelos individuales y consiguió generar peligrosas aproximaciones al arco de Bernedo.

El rendimiento del experimentado defensor provocó una ola de críticas de los fanáticos cruzados en X, quienes cuestionaron su presencia como titular y su desempeño durante la primera mitad: “Váyase luego por favor”, “Es una vergüenza”, “Todo mal”, “Lo paupérrimo de Mena”, “Se están bailando a Mena” y “No entiendo qué hace de titular”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron contra el Keno.

Así, en un primer tiempo paupérrimo para la UC, Eugenio Mena se convirtió en uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas cruzados.

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El más criticado de la UC tras el primer tiempo ante Coquimbo Unido

Lo esta pasando mal Mena #LosCruzados — Gerard Venegas (@Gerard_UC) August 26, 2026

Todo por el lado de Mena #LosCruzados — Ernesto Márquez Maillet (@MailletErnesto) August 26, 2026

se están bailando a Mena (como siempre) #LosCruzados — Emma (@rgrowAZ) August 26, 2026

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Keno Pena es una vergüenza, en 20 minutos lo amagaron, se los oasaron de hoyito y le ganaron en velocidad, es jugar sin banda izquierda con este muerto!!#LosCruzados — BULJUBASICH Y CLARO PLASTAS CULIAS 💩💼 (@Ragnar_Cruzado) August 26, 2026

Menita por la chucha

Váyase luego porfa.#LosCruzados — Diegordo (@DonDiegol16) August 26, 2026

Sigo sin entender que hace Mena de titular..#LosCruzados — Sepulento (@LentoUC) August 26, 2026

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Retroceder al Cimbi y que le de una mano a Mena #LosCruzados — Ernesto Márquez Maillet (@MailletErnesto) August 26, 2026

Viendo lo paupérrimo de Mena, vuelvo a pensar que mejor seguíamos con el mismo Juan Cornejo o Parot, por menos plata y más regulares y cumplidores #LosCruzados — JPBluesman (@JP_Bluesman) August 26, 2026

La falta de lateral izquierdo y otro mediocampista de jerarquía es el talón de Aquiles de la UC de Garnero.

Lo poco que logra tener la posesion y crear jugadas ofensivas de peligro por el centro del campo es preocupante y hace al equipo más que predecible.#LosCruzados — Sebastian Vera (@sebavera17) August 26, 2026

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Coquimbo juega mucho mejor y el pelotudo de Garnero les deja una autopista de 4 carroles por el lado de Mena y Cuevas.#LosCruzados — Matías (@Matiascruzado16) August 26, 2026