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El más criticado de la UC tras el primer tiempo ante Coquimbo: “Es una vergüenza…”

Los hinchas de Universidad Católica no soportaron el bajo rendimiento de este jugador ante Coquimbo Unido.

Sufre la UC ante Coquimbo Unido.
© @CruzadosSufre la UC ante Coquimbo Unido.

Universidad Católica tuvo un primer tiempo para el olvido ante Coquimbo Unido en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. El conjunto Pirata fue ampliamente superior durante los primeros 45 minutos e hizo ver muy mal al equipo dirigido por Daniel Garnero que se fue al descanso 1-0 abajo tras la anotación de Nicolas Johansen.

En redes sociales, los hinchas de la UC desataron su furia contra el rendimiento de la Franja y cuestionaron duramente el planteamiento del entrenador argentino. Sin embargo, uno de los principales apuntados fue Eugenio Mena.

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Duras críticas contra Eugenio Mena entre los hinchas de la UC (Photosport).

Duras críticas contra Eugenio Mena entre los hinchas de la UC (Photosport).

El lateral izquierdo se vio totalmente sobrepasado por el sector donde se movió Cristián Zavala, quien le ganó varios duelos individuales y consiguió generar peligrosas aproximaciones al arco de Bernedo.

El rendimiento del experimentado defensor provocó una ola de críticas de los fanáticos cruzados en X, quienes cuestionaron su presencia como titular y su desempeño durante la primera mitad: “Váyase luego por favor”, “Es una vergüenza”, “Todo mal”, “Lo paupérrimo de Mena”, “Se están bailando a Mena” y “No entiendo qué hace de titular”, fueron algunos de los comentarios que se repitieron contra el Keno.

Así, en un primer tiempo paupérrimo para la UC, Eugenio Mena se convirtió en uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas cruzados.

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Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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