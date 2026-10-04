Universidad de Chile sufre duro golpe para recibir a Ñublense en el Estadio Santa Laura

Según trascendió, las autoridades solo quieren autorizar un aforo para 5.000 espectadores en el duelo en Independencia.

Universidad de Chile vuelve a lamentar problemas con su localía. El conjunto estudiantil no tiene paz en esta materia y así queda demostrado para su encuentro contra Ñublense por la Liga de Primera.

Para tal compromiso, la escuadra azul se inclinó por trasladarse al Estadio Santa Laura (no puede utilizar el Estadio Nacional por los conciertos de BTS) sin avizorar el complejo escenario que se le avecinaba.

¿Qué pasó? Según indica RedGol, las autoridades pertinentes quieren que dicho partido por la categoría de honor se realice con un insólito aforo: solo están dispuestas a permitir 5.000 espectadores en Independencia.

“Generó la molestia desde la dirigencia de Azul Azul (…) La U dejó en claro que busca un aforo de 18 mil personas, lo que produjo los primeros quiebres en las conversaciones“, señaló la fuente.

“En medio de negociaciones se está a la espera del informe final de Carabineros, quienes también han detallado las últimas situaciones con los hinchas azules“, agregó la publicación.

Universidad de Chile tiene problemas contra Ñublense. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile no descarta buscar otra sede

A su vez, el sitio reveló que la cúpula universitaria tiene un plan B: desplazarse hacia otro recinto deportivo. Por el momento, no hay nada zanjado respecto al enfrentamiento pactado para el lunes 12 de octubre a las 18:00 horas.

“Se les hizo saber que se apuesta por un número no mayor a las 5 mil personas, lo que obligaría a los azules a mover su localía nuevamente, teniendo en cuenta que salieron del Estadio Nacional por el concierto de BTS”, cerró la información.