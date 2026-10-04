Universidad de Chile baraja este estadio para recibir a Ñublense: está fuera de Santiago

La U puede salir del Estadio Santa Laura. Las autoridades quieren un aforo de 5.000 personas y el club local busca un plan B.

Universidad de Chile sufre inconvenientes con su localía para recibir a Ñublense por la Liga de Primera: la escuadra azul no ha definido dónde enfrentará a su símil chillanejo. ¿La razón?

Pese a que el conjunto estudiantil intenta realizar el partido en el Estadio Santa Laura, se reveló que las autoridades solo están dispuestas a autorizar a 5.000 espectadores en el reducto de Independencia.

Ante ello, la cúpula universitaria ya tomó cartas en el asunto y busca otro recinto para el compromiso. Según reporta RedGol, el Estadio El Teniente de Rancagua corre con ventaja.

“Aparece como una opción cercana, teniendo en cuenta que lo que pasó en Viña del Mar (contra Everton) le cierra las puertas en el Sausalito y el Elías Figueroa”, indica la fuente.

“Se deberá resolver dentro de las próximas horas, dejando en claro que la chance que busca la U es ser local en Independencia, pero se han encontrado con una negativa de la autoridad por el comportamiento de sus hinchas”, agrega.

Universidad de Chile puede salir rumbo al Estadio El Teniente. (Imagen: Photosport)

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Universidad de Chile sufre contra Ñublense

A su vez, hay que destacar que el elenco laico aún no recibe su castigo tras los incidentes contra Everton de Viña del Mar. El escándalo del 24 de septiembre será analizado por el Tribunal de Disciplina de la ANFP.

¿Cuándo? El martes 6 de octubre están citados ambos clubes. En dicha jornada, tendrán que defenderse tras los lapidarios informes: se espera una sanción al cierre del debate frente a los jueces.