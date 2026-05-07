Fernando Zampedri pierde la compostura tras el amargo empate de la UC ante Cruzeiro: “Muchachos…”

El delantero de la UC dio la cara tras el amargo empate ante Cruzeiro en el Claro Arena por la Copa Libertadores de América

Universidad Católica se quedó con las ganas de celebrar ante Cruzeiro el día de ayer por Copa Libertadores de América, ya que los Cruzados igualaron sin goles ante los brasileños pese a tener un jugador más buena parte del compromiso.

Uno que sacó la voz tras el empate fue Fernando Zampedri, ídolo de la institución quien dijo tener “Un poco de bronca por no haber logrado los tres puntos, pero estamos en un grupo muy difícil, muy peleado, cualquiera le gana a cualquiera”.

La UC igualó sin goles ante Cruzeiro. | Foto: Photosport

“El rival se quedó con uno menos y no lo pudimos aprovechar, pero se plantaron bien con una línea de 5 muy dura para hacerle daño. Nos quedamos con un punto que hoy día sirve, pero esperemos al partido de local que se viene”, complementó.

El delantero chileno-argentino se mosqueó al ser consultado reiteradas veces por la ‘desazón’ del empate: “Muchachos, estamos primeros. Estamos arriba. ¿Quién pensaba que Católica iba a estar arriba hoy? Pongamos los pies sobre la tierra, hay que seguir trabajando. Vamos a seguir luchando, a dar pelea hasta el final para que Católica pase a octavos”.

Lo cierto es que, de momento, Universidad Católica lidera el Grupo D de la Copa Libertadores de América junto a Cruzeiro con 7 puntos, pero por criterios de CONMEBOL la UC ocupa el primer lugar de la zona. Ahora, tienen que enfrentar a Barcelona de Guayaquil en Santiago en un par de semanas.

Publicidad

En síntesis

Universidad Católica e igualó 0-0 ante Cruzeiro por la fase de grupos.

Fernando Zampedri destacó que el equipo lidera el Grupo D con 7 puntos.

El próximo partido de la UC será contra Barcelona de Guayaquil en Santiago.