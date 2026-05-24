Universidad Católica y su formación probable para enfrentar a Colo Colo en la Liga de Primera

Universidad Católica y su formación para enfrentar a Colo Colo en el clásico del fútbol chileno.

Universidad Católica tiene hoy un importante compromiso dentro de la Liga de Primera, en donde los ‘Cruzados’ se verán las caras ante Colo Colo en el Claro Arena.

Los dirigidos por Daniel Garnero tienen la gran misión de poder obtener los tres puntos para poder seguir luchando por el título, en donde enfrentan al único puntero del campeonato.

La escuadra de la ‘Franja’ llega con el ánimo arriba tras lo que fue su victoria por 2-0 ante Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores y para este clásico, el DT de la UC repetiría el mismo onceno para su duelo crucial.

De esta manera, la Univerisdad Católica saltaría a la cancha con: Vicente Bernedo en portería; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en el mediocampo; mientras que Clemente Montes, Justo Giani y Fernando Zampedri en ataque.

La UC va por el triunfo | Foto: Photosport

El duelo entre Universidad Católica y Colo Colo se disputará este domingo 24 de mayo a partir de las 18:00 horas en el Claro Arena y el árbitro del duelo será José Cabero.

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