Universidad Católica sorprende con su probable formación para enfrentar a Boca Juniors

La probable formación de Universidad Católica para enfrentar a Boca Juniors en la Copa Libertadores.

Universidad Católica se alista para lo que será un importante duelo dentro de la Copa Libertadores, en el que los ‘Cruzados’ se enfrentarán ante Boca Juniors en el último partido por la fase de grupos en la competencia continental.

Para este duelo, los dirigidos por Daniel Garnero llegan con un escenario alentador para conseguir la clasificación a la próxima fase del torneo, en donde al elenco de la ‘Franja’ le sirve poder ganar o empatar para poder clasificar.

Pensando en lo que es este compromiso, el DT de la ‘Franja’ estaría pensando en un cambio para este duelo, en la que cambiaría a un 4-4-2, agregando un jugador a la zona media y jugando con dos en el ataque.

De esta manera, la formación de la Universidad Católica sería con: Vicente Bernedo en el arco; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero y Eugenio Mena en la defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Cristián Cuevas en el medio; Clemente Montes y Fernando Zampedri en ataque.

Rossel no estará ante Boca Juniors | Foto: Photosport

El duelo entre Boca Juniors y Universidad Católica se disputará este jueves 28 de mayo a partir de las 20:30 horas en La Bombonera y el juez del partido será Wilmar Roldán.

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