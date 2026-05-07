La UC sigue líder de su grupo y comienza a ilusionarse cada vez más con pasar de fase.

Universidad Católica igualó sin goles ante Cruzeiro en el Claro Arena, en un intenso compromiso válido por la cuarta fecha de la Copa Libertadores.

La UC protagonizó un encuentro dinámico y por momentos dominó a los brasileños, especialmente en el segundo tiempo. El cuadro “Cruzado” tuvo varias aproximaciones y sobre el cierre estuvo muy cerca de quedarse con la victoria, aunque le faltó precisión en los últimos metros.

El trámite cambió apenas iniciado el complemento, cuando Keny Arroyo fue expulsado a los 48 minutos, dejando a Cruzeiro con un jugador menos durante gran parte del partido. A partir de ahí, los dirigidos por Daniel Garnero adelantaron sus líneas y buscaron desnivelar constantemente.

Universidad Católica empató sin goles frente a Cruzeiro en el Claro Arena (Foto: Photosport)

Pese al esfuerzo ofensivo, el marcador no se movió y ambos equipos repartieron puntos en Santiago, en un resultado que mantiene completamente abierta la pelea por la clasificación a octavos de final.

Universidad Católica lidera el Grupo D de Copa Libertadores

Con este empate, Universidad Católica se mantiene como líder del Grupo D con 7 puntos, misma cantidad que Cruzeiro.

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Sin embargo, la UC ocupa el primer lugar gracias a la mayor cantidad de goles anotados en los enfrentamientos directos entre ambos elencos, criterio que actualmente marca la diferencia en la tabla.

Más atrás aparece Boca Juniors en la tercera posición con 6 unidades, mientras que Barcelona Sporting Club cierra el grupo con 3 puntos.

Pos Club PJ G E P GF GC DG Pts 1 U. Católica 4 2 1 1 5 4 1 7 2 Cruzeiro 4 2 1 1 3 2 1 7 3 Boca Juniors 4 2 0 2 5 3 2 6 4 Barcelona SC 4 1 0 3 2 6 -4 3