Figura de la UC se muere de ganas por volver a un viejo amor: “No lo debería decir”

El representante de Fernando Zuqui manifestó el anhelo de su cliente. ¿Cuál es? Regresar a Estudiantes de La Plata.

Universidad Católica se alista a cerrar esta temporada y, por ende, a incursionar en un nuevo mercado de fichajes. En dicho período, el conjunto precordillerano tendrá que dirimir qué hacer con una de sus figuras.

¿De quién se trata? Fernando Zuqui termina contrato a fines de 2026 y, según detalló su representante, el mediocampista ya tiene un objetivo en mente. Quiere volver a un viejo amor.

En conversación con Deportivo 1270, el agente Mauro Boselli indicó que el volante de la UC sueña con retornar a Estudiantes de La Plata. Sin embargo, advirtió que aún no hay movimientos en marcha.

“Te soy sincero y esto es algo que quizás no lo debería decir, pero lo digo porque es el deseo de él: le encantaría volver a Estudiantes. Tiene contrato hasta diciembre con Universidad Católica”, comenzó señalando.

“Su deseo es volver a Estudiantes, pero ya no depende de él (…) Lo bueno que está en un nivel futbolístico bien alto. Pese a su edad, rindió. Cuando le tocaba apoyar de afuera también”, agregó.

Fernando Zuqui instala el suspenso en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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¿Fernando Zuqui se va de Universidad Católica?

Sobre la misma línea, el empresario profundizó en su reflexión y dejó en incertidumbre el futuro de su representado. Cabe destacar que renovó por tan solo seis meses en la UC.

“En Universidad Católica también lo quieren mucho y está haciendo las cosas bien, pero bueno, Estudiantes es su debilidad y eso es algo innegable“, cerró sobre el futbolista de 34 años.