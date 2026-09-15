El controversial ex atacante de la UC abordó el inminente retiro de Diego Buonanotte. Lo quiere otra vez en el club de sus amores.

Mencionar a Nicolás Castillo es hablar de Universidad Católica. El retirado delantero es un símbolo de la institución precordillerana y cada palabra que sale de su ser genera eco en San Carlos de Apoquindo.

En esta ocasión, el emblemático goleador solicitó el regreso de un experimentado jugador a la UC. ¿De quién se trata? A través de sus redes sociales, le dejó un particular mensaje a Diego Buonanotte.

Tras referirse a su eventual retiro en Deportes Temuco con un ascenso en el bolsillo, el mediapunta argentino-chileno recibió un recado de su antiguo compañero: lo quiere de vuelta en Las Condes.

“Ojalá verte con La Franja una vez más“, indicó Nico Castillo a través de Instagram. No titubeó en etiquetar al formado en las categorías inferiores de River Plate.

Cabe consignar que ambos rostros de la UC coincidieron en la temporada 2016. En aquel breve período, alzaron el Torneo de Apertura y la Supercopa junto al resto del plantel.

Nicolás Castillo quiere a Diego Buonanotte en Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Diego Buonanotte estuvo en el radar de Universidad Católica

A su vez, hay que recordar que el zurdo de 38 años fue vinculado a la UC por un posible retorno en 2025. Sin embargo, la cúpula dirigencial lo descartó y las ilusiones se esfumaron.

Durante esta campaña, Diego Buonanotte ha disputado una totalidad de 26 partidos en Deportes Temuco. En ellos, logró anotar ocho goles y aportar con dos asistencias.

El mensaje de Nicolás Castillo