La UC definió su esquema estelar para este clásico. Se jugará desde las 18:00 horas en Las Condes.

Universidad Católica tiene todo listo para medirse contra Colo Colo por la Liga de Primera. El conjunto precordillerano confirmó su once inicial para recibir al archirrival en el Claro Arena.

Ante su participación internacional, el cuerpo técnico de Daniel Garnero apostó por sorprender en el dibujo táctico. En esta ocasión, el DT no escatimó en realizar modificaciones.

En primera instancia, hubo importantes cambios en el mediocampo: Jimmy Martínez le dejó su espacio a Cristián Cuevas y Fernando Zuqui le entregó su puesto a Matías Palavecino.

A su vez, Fernando Zampedri será suplente y en su lugar ingresasá Juan Francisco Rossel. El goleador histórico comenzará desde la banca por un notable motivo.

Universidad Católica está concentrada en lo que pueda suceder en su visita a Boca Juniors en La Bombonera este jueves 28 de mayo. Será clave en sus aspiraciones continentales.

Fernando Zampedri será suplente en el duelo entre Universidad Católica y Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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La formación de Universidad Católica vs. Colo Colo

El once será con: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Daniel González, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Cristián Cuevas, Matías Palavecino; Clemente Montes, Juan Francisco Rossel y Justo Giani.

Dicho partido entre Universidad Católica y Colo Colo, válido por la fecha 13 de la Liga de Primera, se jugará este domingo 24 de mayo. Será desde las 18:00 horas en el Claro Arena.

En resumen:

El director técnico Daniel Garnero confirmó una formación con modificaciones en Universidad Católica ante Colo Colo.

confirmó una formación con modificaciones en Universidad Católica ante Colo Colo. El delantero Fernando Zampedri será suplente debido al próximo duelo internacional frente a Boca Juniors.

será suplente debido al próximo duelo internacional frente a Boca Juniors. El partido de Universidad Católica contra Colo Colo se jugará este domingo 24 de mayo a las 18:00 horas.