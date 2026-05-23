La probable formación de la UC ante Colo Colo por la Liga de Primera 2026

Durante esta tarde, el técnico Daniel Garnero definirá la formación titular que jugará ante Colo Colo por la Liga de Primera.

Uno de los partidos más esperados de la fecha 13 de la Liga de Primera 2026 será el que disputen Universidad Católica y Colo Colo en el Claro Arena, un duelo que siempre promete alta intensidad.

Los Cruzados llegan a este importante compromiso con la obligación de sumar puntos para no perderle pisada al Cacique en la tabla, pero también con la mente puesta en el duelo ante Boca Juniors en La Bombonera por la Copa Libertadores.

Y es que el cuadro de la Franja necesita un triunfo o un empate ante el Xeneize para poder avanzar a los octavos de final, sin dejar de mirar el exigente calendario que incluye el choque ante el elenco de Macul.

La decisión de Daniel Garnero ante Colo Colo

Lo cierto es que todo parece indicar que Daniel Garnero, ante el conjunto popular, repetiría este domingo 24 el mismo equipo titular que viene de superar por 2 a 0 a Barcelona de Ecuador.

Los únicos cambios que podría presentar el elenco precordillerano serían la inclusión de Agustín Farías por Jhojan Valencia y Cristián Cuevas por Justo Giani.

Daniel Garnero apostaría por una osada decisión | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

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De esta manera, la UC formaría con Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Branco Ampuero, Daniel González, Eugenio Mena; Jhojan Valencia (Agustín Farías), Fernando Zuqui, Jimmy Martínez; Clemente Montes, Fernando Zampedri y Justo Giani (Cristián Cuevas).

Así, habrá que esperar hasta las horas previas al encuentro para ver si Garnero mantiene la misma oncena o decide dosificar pensando en el exigente calendario que se le viene a la escuadra cruzada.

En resumen…

Universidad Católica prepara el clásico ante Colo Colo con la posible repetición del equipo titular que viene de vencer a Barcelona de Ecuador, aunque Daniel Garnero aún mantiene algunas dudas en el once inicial.