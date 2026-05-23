Tras Deportes Temuco vs. Unión San Felipe: así queda la tabla de Primera B

El elenco dirigido por Arturo Sanhueza aplastó 5-0 a al Uní Uní y trepó al 6° lugar de la tabla de Primera B con 20 puntos.

Deportes Temuco sigue en racha y logró su segundo triunfo consecutivo en la Primera B tras golear 5-0 a Unión San Felipe como local en el Estadio Germán Becker. Con el triunfo, los del ‘Pije’ se metieron en puestos de liguilla de ascenso.

El sólido triunfo ante el ‘Uní Uní’ comenzó a cimentarse a los 8′ tras anotación de Diego Buonanotte, mientras que a los 28′ Franco Ortega puso el segundo de cabeza para los dirigidos por Arturo Sanhueza. En los descuentos de la primera mitad, los aconcagüinos se quedaron con uno menos tras expulsión del argentino Agustín Fontana.

En el segundo tiempo, los de la Araucanía pasaron la aplanadora: a los 62′ Luis Acevedo puso el tercero y luego Buonanotte marcó el 4-0 desatando la alegría en el sur. Finalmente, la guinda de la torta llegó a los 76′ con un espectacular tiro libre del uruguayo Camilo Núñez.

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IMPRESIONANTE el golazo de Camilo Núñez para Deportes Temuco, en la goleada del Pije a Unión San Felipe en este #MatchdaySábado.



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Así queda la tabla de Primera B

Con este resultado, Deportes Temuco trepó al 6° lugar y llegó a puestos de liguilla con 20 puntos, mientras que Unión San Felipe se estancó en la 14° posición con 12 unidades.

En la Fecha 14 de la Liga de Ascenso, los albiverdes viajarán a Arica para enfrentar a San Marcos, mientras que en el Valle del Aconcagua, el elenco sanfelipeño recibirá a Deportes Puerto Montt.

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