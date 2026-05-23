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Liga de Ascenso

Tras Deportes Temuco vs. Unión San Felipe: así queda la tabla de Primera B

El elenco dirigido por Arturo Sanhueza aplastó 5-0 a al Uní Uní y trepó al 6° lugar de la tabla de Primera B con 20 puntos.

¡Deportes Temuco es puro festejo en el sur!
© Captura TNT/ Gemini¡Deportes Temuco es puro festejo en el sur!

Deportes Temuco sigue en racha y logró su segundo triunfo consecutivo en la Primera B tras golear 5-0 a Unión San Felipe como local en el Estadio Germán Becker. Con el triunfo, los del ‘Pije’ se metieron en puestos de liguilla de ascenso.

El sólido triunfo ante el ‘Uní Uní’ comenzó a cimentarse a los 8′ tras anotación de Diego Buonanotte, mientras que a los 28′ Franco Ortega puso el segundo de cabeza para los dirigidos por Arturo Sanhueza. En los descuentos de la primera mitad, los aconcagüinos se quedaron con uno menos tras expulsión del argentino Agustín Fontana.

En el segundo tiempo, los de la Araucanía pasaron la aplanadora: a los 62′ Luis Acevedo puso el tercero y luego Buonanotte marcó el 4-0 desatando la alegría en el sur. Finalmente, la guinda de la torta llegó a los 76′ con un espectacular tiro libre del uruguayo Camilo Núñez.

Así queda la tabla de Primera B

Con este resultado, Deportes Temuco trepó al 6° lugar y llegó a puestos de liguilla con 20 puntos, mientras que Unión San Felipe se estancó en la 14° posición con 12 unidades.

En la Fecha 14 de la Liga de Ascenso, los albiverdes viajarán a Arica para enfrentar a San Marcos, mientras que en el Valle del Aconcagua, el elenco sanfelipeño recibirá a Deportes Puerto Montt.

Pos. Club PJ G E P GF GC DG Pts
1 Santiago Wanderers 13 7 4 2 27 15 12 25
2 Cobreloa 13 7 4 2 27 16 11 25
3 San Marcos 12 5 7 0 17 9 8 22
4 Puerto Montt 12 7 1 4 16 12 4 22
5 Antofagasta 12 6 3 3 21 14 7 21
6 Temuco 13 5 5 3 25 17 8 20
7 U. Española 12 6 2 4 16 12 4 20
8 Recoleta 13 6 2 5 23 23 0 20
9 Magallanes 12 5 3 4 19 19 0 18
10 San Luis 12 4 4 4 21 20 1 16
11 Copiapó 12 4 3 5 16 21 -5 15
12 Iquique 13 2 6 5 15 18 -3 12
13 Curicó Unido 13 2 6 5 14 24 -10 12
14 Unión San Felipe 13 3 3 7 10 25 -15 12
15 Santa Cruz 12 1 4 7 16 24 -8 7
16 Rangers 13 0 3 10 11 25 -14 3
Rodrigo Realpe
Rodrigo Realpe
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