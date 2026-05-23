Alexis Sánchez pudo haber jugado por última vez en Europa y así lo despidieron de Sevilla: “Vino para…”

El tocopillano jugó su último partido en Sevilla FC y todo parece indicar que volvería a Sudamérica ¿al fútbol chileno?

Alexis Sánchez podría haber disputado este sábado su último partido en el fútbol europeo. El delantero chileno fue titular y jugó 64 minutos en la derrota 1-0 del Sevilla FC ante Celta de Vigo, en la últim fecha de La Liga 2025-2026.

El tocopillano termina contrato el próximo 30 de junio y todo apunta a que no continuará en el cuadro andaluz, poniendo fin a una extensa y exitosa carrera en el Viejo Continente, donde defendió las camisetas de gigantes como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milán.

Esta pudo haber sido la última titularidad de Alexis Sánchez en Europa (Getty Images).

“El broche a una dignísima vuelta”

Pese a la derrota en Balaídos, la prensa sevillista destacó el compromiso y rendimiento del chileno en su despedida. Desde ABC Sevilla señalaron que “el broche a una dignísima vuelta a LaLiga lo puso en Balaídos”.

Por su parte, Estadio Deportivo valoró el nivel mostrado por Alexis en el tramo final de la temporada. “Definitivamente, el chileno ha conseguido dejar un mejor sabor de boca en sus últimos partidos como sevillista. Esta vez partió como titular y se mostró participativo, gozando de libertad y ofreciéndose a sus compañeros para combinar y armar el ataque”, destacaron.

Además, agregaron que “una buena anticipación ante su par casi le permite despedirse con gol, pero se topó con los reflejos de Radu”. Mientras que El Desmarque también tuvo elogios para el delantero nacional: “Tuvo la más clara del equipo en la buena primera parte que cuajó, y la última justo antes de ser cambiado. Honor a un hombre que vino para lo que hizo, ayudar al Sevilla a conseguir la permanencia”.

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Ahora, el futuro de Alexis Sánchez es incierto. Con una renovación en Sevilla prácticamente descartada y con el mercado de fichajes próximo a abrirse, el máximo goleador histórico de Chile podría haber cerrrado definitivamente su etapa en Europa.

En síntesis…