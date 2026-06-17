Miguel Ángel Neira tiene una debilidad por el futbolista de Universidad de Chile. Lo quiere ver en San Carlos de Apoquindo.

Universidad Católica se alista para posibles movimientos en el mercado de fichajes. Es por ello que Miguel Ángel Neira no escondió su parecer: habló sobre eventuales salidas e incorporaciones para la escuadra precordillerana.

En primera instancia, el referente de la UC abordó el caso Matías Palavecino y luego mencionó a Lucas Assadi. ¿La razón? Aprobó la partida del zurdo a México, pero postuló al jugador de Universidad de Chile como su reemplazo.

Sin embargo, sabe que es prácticamente una utopía concretar su deseo. La rivalidad entre los conjuntos universitarios no solo se vive en las galerías: a nivel institucional también tiene matices.

“Si hay una oferta que le convenga a él (Matías Palavecino), tiene que tomarla, tiene que aprovechar el momento. Nunca me ha gustado el fútbol mexicano, pero si se va le va a ir bien”, expresó a BOLAVIP Chile.

En la misma línea, el mundialista con La Roja agregó: “Pero Universidad Católica tiene que contratar a un 10. Acá en Chile hay uno solo, pero no creo que lo vendan: Lucas Assadi“.

Miguel Ángel Neira quiere a Lucas Assadi en Universidad Católica. (Imagen: Cruzados)

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Leyenda de Universidad Católica alaba a Lucas Assadi

Finalmente, el histórico seleccionado nacional se refirió a la actualidad del ariete de 22 años. Si bien no lleva la sangre azul, le cuesta ver que su talento esté siendo desperdiciado.

“Lo que yo quería comentar es lo mal que le hace Fernando Gago al fútbol chileno. No soy de la U, pero soy del fútbol. Entonces, no puede tener en el banco a un jugador como él”, reflexionó.

“Antes que se lesionara, era por lejos el mejor jugador de Chile (…) Si no es la directiva de la U, que sean los hinchas, pero que reclamen, porque están matando a un jugador para la Selección Chilena“, concluyó.

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En resumen: