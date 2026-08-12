Johnny Herrera pega fuerte: “No sé si un jugador de la UC sería titular en la U o Colo Colo”

El ex arquero criticó el rendimiento de los Cruzados en Argentina por Copa Libertadores: "Lo digo muy en serio...", apuntó.

Universidad Católica se las arregló para rescatar un empate ante Estudiantes La Plata por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. Pese al valioso 1-1 no fueron pocas las voces que criticaron el desempeño de los ‘Cruzados’ en Argentina.

Tras el encuentro en la ‘ciudad de las diagonales’, el ex arquero de Universidad de Chile, Johnny Herrera, criticó duramente el rendimiento del equipo de Daniel Garnero. “Estudiantes tiene un mal presente, Católica lo mismo en Chile. No sé si algún jugador de Católica sería titular en la U o Colo Colo. Lo digo muy en serio”, comentó ‘Samurai’ en el panel de Todos Somos Técnicos.

A la hora de analizar nombres, Herrera apuntó que si bien “Fernando Zampedri hace goles, pero competiría Edu Vargas que está haciendo goles también… Prefiero a Edu, por una cosa de gusto. Vargas es un goleador histórico de la selección, no es un juvenil”.

“Para terminar, paradojas de la vida, con dos refuerzos pudo estar en cuartos sin problema. Pudiste retener a Bello. Enfrentó a un equipo accesible, a ratos la UC tuvo mejor la pelota”, analizó.

“Ahora corre riesgo de clasificar. La llave de vuelta es sin Zampedri, sin Cuevas, que es el que más mete, que se pelea en toda la cancha”, cerró.

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Y es que efectivamente, los Cruzados deberán enfrentar la revancha en el Claro Arena con varias bajas, entre ellas Fernando Zampedri y Cristián Cuevas, quienes quedaron suspendidos por acumulación de amarillas. El partido se jugará el próximo martes a las 20:30 horas en Las Condes.