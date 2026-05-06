El referente de Universidad Católica cuestionó el nivel del volante argentino. No lo ha convencido como refuerzo.

Universidad Católica se prepara para recibir a Cruzeiro por la fase de grupos de Copa Libertadores. En la previa de dicho compromiso, Miguel Ángel Neira posó su atención sobre una figura en específico.

¿A quién mencionó? El referente precordillerano apuntó contra Matías Palavecino. Para él, no ha mostrado la versión que lo hizo llegar a San Carlos de Apoquindo tras coronarse campeón en el país.

De hecho, se atrevió a cuestionar su resiliencia en la UC. El refuerzo estelar de la institución ha estado lejos de lo que se esperaba de él: no ha convencido a los hinchas ni a los emblemas del club.

“Bajó el rendimiento el otro día en Concepción, también no jugó nada bien contra la U. No sé, para mí que él no tiene confianza para jugar, porque se nota en lo que hace“, comenzó indicando.

Luego, agregó: “Yo creo que incluso está esperando que lo cambien, tiene temor a que lo saquen y eso hace que uno no juegue bien. Le pasa a todos los futbolistas. Se nota mucho eso”, agregó.

Matías Palavecino no convence en Universidad Católica. (Imagen: Photosport

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Tiene fe en Universidad Católica

Finalmente, el recordado mediocampista tuvo palabras para el duelo entre la UC y Cruzeiro en el Claro Arena. Si se le ganó al cuadro de Belo Horizonte en calidad de visitante, ¿por qué no hacerlo en casa propia?

“Puede ocurrir algo muy parecido, porque los equipos brasileños no son ya lo que eran antes, salvo Palmeiras y Flamengo, pero son equipos más potentes. Los demás ya no me llaman la atención para nada”, cerró.

En resumen:

Miguel Ángel Neira criticó el bajo rendimiento de Matías Palavecino en Universidad Católica.

criticó el bajo rendimiento de en Universidad Católica. El volante Matías Palavecino bajó su nivel en partidos contra la U y Universidad de Concepción .

bajó su nivel en partidos contra . Universidad Católica enfrentará a Cruzeiro en el Claro Arena por la Copa Libertadores.