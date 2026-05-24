¿Por qué Universidad de Chile no juega este fin de semana por la Liga de Primera 2026?

Universidad de Chile tendrá que esperar para recibir a O'Higgins. La razón es simple: la participación internacional del cuadro de Rancagua.

Universidad de Chile festeja su aniversario sin acción en la cancha. En el fin de semana de la celebración de sus 99 años de existencia, el conjunto estudiantil no disputará duelos por la Liga de Primera.

Si bien el cuadro azul debe enfrentar a O’Higgins por la fecha 13, tal encuentro fue reprogramado. ¿La razón? La participación internacional del elenco rancagüino en la fase de grupos de Copa Sudamericana.

En primera instancia, el partido estaba fijado para este sábado 23 de mayo en el Estadio Nacional. Luego, fue aplazado para el miércoles de 10 junio y, finalmente, se decretó que se realizará el jueves 18 de junio.

De esta manera, Universidad de Chile tendrá jornada libre y recién volverá a la competencia el sábado 30 de mayo. En tal oportunidad, recibirá a Deportes Concepción en el Estadio Nacional.

Tras ello, el equipo de Fernando Gago regresará al torneo de la categoría de honor el domingo 14 de junio. Será contra Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar.

Universidad de Chile volverá a la acción en la Liga de Primera el 30 de mayo. (Imagen: Photosport)

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El calendario de Universidad de Chile

Sábado 30 de junio: U. de Chile vs. D. Concepción (Liga de Primera)

vs. D. Concepción (Liga de Primera) Domingo 7 de junio: U. de Chile vs. Audax Italiano (Copa Chile)

vs. Audax Italiano (Copa Chile) Domingo 14 de junio: Unión La Calera vs. U. de Chile (Liga de Primera)

(Liga de Primera) Jueves 18 de junio: U. de Chile vs . O’Higgins (Liga de Primera)

. O’Higgins (Liga de Primera) Domingo 21 de junio: U. de Chile vs. S. Wanderers (Copa Chile)

vs. S. Wanderers (Copa Chile) Miércoles 24 de junio: Unión La Calera vs. U. de Chile (Copa Chile)

(Copa Chile) Domingo 28 de junio: U. de Chile vs. Unión San Felipe (Copa Chile)

En resumen: