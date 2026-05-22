Fernando Zampedri no se lo manda a decir con nadie a Boca Juniors de cara a la ‘final’: “Vamos a…”

El goleador de la UC habló tras la victoria cruzada ante Barcelona de Guayaquil y ya palpita el duelo ante Boca Juniors.

Universidad Católica se hizo fuerte de local el día de ayer por la Copa Libertadores de América, torneo en donde derrotó a Barcelona de Guayaquil y quedó puntero del Grupo D con un partido restante por jugar.

La gran figura de la jornada fue nada más ni nada menos que Fernando Zampedri, el eterno goleador del conjunto cruzado quien con sus dos anotaciones lideró a la UC frente al conjunto ecuatoriano.

La UC derrotó a Barcelona. | Foto: Photosport

El goleador habló con CHV una vez finalizado el encuentro y analizó lo sucedido en el Claro Arena: “Fue un partido duro. Pudimos conseguir una victoria importante de local, que nos posiciona primeros de grupo, en un grupo muy difícil. Estamos muy contentos”, dijo.

Sin asco, Zampedri le manda un mensaje al poderoso Boca Juniors de cara a la final de la próxima semana: “Vamos a jugar un partido para la clasificación. Estar primeros nos da mucha energía y estamos muy contentos por el partido de hoy”.

En el cierre, remata diciendo que “Siempre lo digo, trabajo para el equipo, trabajo para el club. Gracias a mis compañeros que me tienen una fe impresionante. A seguir trabajando porque venimos por buenos caminos y nos queda una gran final”, cerró.

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En síntesis

Universidad Católica derrotó a Barcelona de Guayaquil y quedó líder del Grupo D.

El delantero Fernando Zampedri anotó dos goles en el partido jugado de local.

Universidad Católica definirá su clasificación frente a Boca Juniors la próxima semana.