El entrenador de la Universidad Católica, Daniel Garnero dejó este firme mensaje a la dirigencia.

Universidad Católica se prepara para lo que será su último compromiso del semestre dentro de la Liga de Primera ante la Universidad de Concepción, en la que espera poder sumar un triunfo para seguir en la lucha por el título, donde va en búsqueda de Colo Colo.

En las últimas horas, el entrenador Daniel Garnero conversó con los medios en conferencia de prensa y fue consultado sobre la posibilidad de reforzar la plantilla de cara a la segunda parte del año, en la que dejó una contundente respuesta.

“Nosotros estamos muy conforme con el plantel, los últimos resultados nos mostraron niveles individuales muy altos de jugadores que participaron poco y eso nos da tranquilidad”, parte indicando Garnero.

Agregando a esto, el estratega de la ‘Franja’ se ha mostrado feliz por el rendimiento del equipo e indicó que en los próximos días conversará con la dirigencia para ver que puesto reforzar, en donde espera poder definir aquello y ver si las opciones son viables.

Garnero habla fuerte y claro en la UC | Foto: Photosport

“Vemos que quizás los muchachos que menos le ha tocado estar, cuando le toca están bien, están metidos y comprometidos con el grupo y el club. Vamos a hacer una análisis muy puntual y si podemos traer a alguien que refuerce el plantel, hay posiciones que nos puede ayudar la incorporación de alguien, pero veremos”, declaró.

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Garnero golpea la mesa en la UC por Zuqui

Finalmente, a Garnero también se le consultó sobre el caso de Fernando Zuqui, quien culmina contrato a finales de este mes y el DT de la Universidad Católica dejó su claro mensaje a la dirigencia por la continuidad del jugador argentino, la que es clave.

“Lo de Zuqui si (espera que continúe), la dirigencia sabe muy bien respecto a lo que pienso de Fernando (Zuqui)”, cerró.

En Síntesis

El entrenador Daniel Garnero analiza junto a la dirigencia los refuerzos para Universidad Católica.

analiza junto a la dirigencia los refuerzos para Universidad Católica. El volante Fernando Zuqui termina su contrato con el club a finales de este mes.

termina su contrato con el club a finales de este mes. El director técnico Daniel Garnero solicitó formalmente a la dirigencia la continuidad de Zuqui.