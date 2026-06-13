La UC anuncia una decisión sobre el futuro de Fernando Zuqui y un detalle desató la molestia de los hinchas cruzados

La noticia de la continuida de Fernando Zuqui en la UC vino acompañada de una particularidad que no pasó inadvertida entre los hinchas cruzados.

Antes de enfocarse de lleno en los desafíos del segundo semestre, Universidad Católica debía resolver la situación contractual de algunos jugadores que finalizaban su vínculo en los próximos días.

Uno de ellos era Fernando Zuqui, uno de los futbolistas más experimentados del plantel, quien mantenía contrato hasta el 30 de junio. Por lo mismo, existía expectación respecto a la determinación que adoptaría Cruzados sobre su continuidad.

Cabe recordar que el volante argentino ha sido una pieza importante dentro del camarín cruzado desde su llegada a San Carlos de Apoquindo. Pese a algunas lesiones, el ex Estudiantes de La Plata siempre ha contado con la confianza del técnico Daniel Garnero.

Fernando Zuqui ha disputado 47 partidos desde su llegada a la UC | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Fernando Zuqui seguirá en la UC hasta diciembre de 2026

En las últimas horas, finalmente, la institución precordillerana despejó todas las dudas y oficializó su continuidad a través de sus distintos canales oficiales.

“Cruzados comunica oficialmente la renovación, hasta diciembre de 2026, del volante argentino Fernando Zuqui. Tanto Universidad Católica como Fernando manifiestan su satisfacción tras la prolongación del vínculo por los próximos seis meses”, señalaron desde la institución.

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Cruzados comunica oficialmente la renovación, hasta diciembre de 2026, del volante argentino Fernando Zuqui. Tanto Universidad Católica como Fernando manifiestan su satisfacción tras la prolongación del vínculo por los próximos seis meses. pic.twitter.com/GtAVgrjSL5 — Universidad Católica (@Cruzados) June 13, 2026

La situación generó múltiples comentarios y dudas en redes sociales, donde una pregunta se repitió con fuerza entre los fanáticos de la Franja: “¿Por qué tan poco tiempo?”

Es así como algunos valoraron la continuidad del argentino, otros cuestionaron la corta duración de la renovación y pidieron mayores explicaciones sobre la decisión adoptada por el cuadro de la Franja.

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Algunos de los comentarios de los hinchas de la UC: