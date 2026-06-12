Manuel de Tezanos espera que la U. Católica le quite este refuerzo a Colo Colo: “Está probado”

El periodista Manuel de Tezanos pide que la Universidad Católica le arrebate este refuerzo a Colo Colo.

El mercado de pases en el fútbol chileno ya comienza a ser tema en varios equipos, quienes ya analizan diversas opciones para poder mejorar sus planteles para lo que es la segunda parte del año en lo que son sus distintos objetivos.

Sobre esto, el periodista Manuel de Tezanos ocupó su espacio en el programa ‘Todos Somos Técnicos’ de TNT Sports para hablar sobre uno de los rumores de mercado que vinculan a Jean Meneses con Colo Colo, en la que hizo un llamado a que la Universidad Católica se meta en la lucha y se quede con el atacante.

“Puede ir a buscar a Meneses, le va a permitir a Colo Colo llevarse a un mejor jugador, que es su rival directo sin dar pelea”, parte señalando de Tezanos.

Agregando a esto, el comunicador sabe que desde la dirigencia del club de la ‘Franja’ deben buscar nombres que puedan reforzar el plantel de la UC, en la que ve a Meneses como un importante jugador, ya que es polifuncional y no ocupa cupo para el equipo de Garnero.

De Tezanos pide a la UC moverse por Meneses | Foto: Photosport

“Desde el punto de vista de quien dirige un equipo, no del entrenador, alguien que esté a cargo de la planificación deportiva, quiere buscar un buen jugador del campeonato que no ocupe cupo y está probado, que además es polifuncional”, declara.

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Finalizando, de Tezanos espera que desde la Universidad Católica no se duerman en lo que es este mercado de pases y que puedan sumar nuevos nombres para este mercado de fichajes.

“Da lo mismo el hombre propio, a lo mejor no le gusta Meneses a Garnero, pero hay 16 equipos, como no va haber un jugador que guste”, cerró.

En Síntesis

El periodista Manuel de Tezanos sugirió que Universidad Católica fiche al delantero Jean Meneses.

sugirió que Universidad Católica fiche al delantero Jean Meneses. El atacante Jean Meneses es pretendido por Colo Colo para la segunda parte del año.

es pretendido por Colo Colo para la segunda parte del año. La Universidad Católica busca refuerzos que no ocupen cupo de extranjero en este mercado.