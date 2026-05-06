La IA se la juega y sorprende: predice el resultado exacto de Universidad Católica vs Cruzeiro

La IA sorprende y se la juega con este resultado para el duelo entre la UC y Cruzeiro.

Universidad Católica vive las horas previas a lo que será una verdadera final en la Copa Libertadores, en la que los dirigidos por Daniel Garnero se alistan para lo que será su partido clave ante Cruzeiro en donde los ‘Cruzados’ buscan los tres puntos para dar el gran golpe en el grupo D.

Como es de costumbre, en Bolavip Chile le consultamos a la Inteligencia Artificial sobre lo qué puede suceder en este duelo entre los ‘Cruzados’ y ‘Raposa’, en la que sorprende a todos con su pronóstico.

“Católica ganó de visita en Brasil con goles de Justo Giani y Jimmy Martínez. Ambos equipos tienen 6 puntos tras 3 fechas (Católica lidera por goles a favor). Cruzeiro está 3° y necesita puntos para clasificar directo. Católica juega de local, donde suele ser fuerte, pero viene de resultados irregulares en el torneo local“, declara.

“Muchos pronósticos apuntan a un partido abierto con goles dado el 2-1 de la ida y el estilo de ambos. Victoria de Católica es favorita por localía y el antecedente reciente. Empate o victoria estrecha de Cruzeiro también se mencionan”.

La UC va por la hazaña en casa | Foto: Photosport

La predicción de la IA para la UC y Cruzeiro

Para este duelo, Grok, la IA de ‘X’, se la juega con el resultado para este importante partido entre Universidad Católica y Cruzeiro, en el sorprende a todos con su predicción.

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“¿La predicción?: Universidad Católica 2-1 Cruzeiro (o 1-1 posible). Católica debería aprovechar la localía y el momentum del triunfo en Brasil, pero Cruzeiro es competitivo y puede anotar (ya lo hizo en la ida). Espero un partido intenso con al menos 2-3 goles”, indicó la IA.

Esta predicción sin duda que llena de ilusión a los hinchas de la UC, quienes en esta jornada esperan que su equipo de el gran golpe en la mesa y puedan quedarse con la victoria ante Cruzeiro.

En Síntesis

Universidad Católica lidera el Grupo D por diferencia de goles tras sumar 6 puntos .

lidera el por diferencia de goles tras sumar . El conjunto cruzado venció a Cruzeiro en Brasil con goles de Giani y Martínez .

con goles de y . La IA Grok pronostica una victoria de local para la UC por 2-1 ante Cruzeiro.