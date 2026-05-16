Daniel Garnero deja a Gary Medel y Juan Ignacio Díaz fuera de la citación en la UC: Acá la razón

El entrenador de la UC no contará con Gary Medel y Juan Ignacio Díaz para enfrentar a Deportes Limache esta noche.

Universidad Católica tiene un duro compromiso esta noche por la Liga de Primera 2026, en donde tiene que desplazarse hasta la ciudad de Quillota para enfrentar al sublíder Deportes Limache a partir de las 20:00 horas.

Sorpresivamente, Daniel Garnero dejó afuera de la convocatoria de esta noche a Gary Medel y Juan Ignacio Díaz, pese a que ambos jugadores no se encuentran lesionados y podrían haber dicho presente.

Medel no estará ante Deportes Limache. | Foto: Photosport

Eso sí, no hay polémica: desde ESPN Chile explicaron a que se debe la ausencia del bicampeón de América con La Roja: “No entrenó a la par de sus compañeros, estuvo en el kinesiólogo. Fue por precaución, no es que esté lesionado”, dijeron.

Mismo escenario aplicaría para el jugador trasandino, quien tampoco dirá presente ante los de la Región de Valparaíso: “Al igual que Juan Ignacio Díaz, no están considerados para el partido frente a Deportes Limache”.

Así las cosas, Universidad Católica deberá pararse con lo que tiene frente a Deportes Limache y lograr un buen resultado, teniendo en consideración que no se pueden alejar más de la punta de la Liga de Primera 2026 y la próxima semana tienen un vital compromiso ante Barcelona de Guayaquil por la Copa Libertadores de América.

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En síntesis

Universidad Católica enfrenta hoy a Deportes Limache a las 20:00 horas en Quillota.

El DT Daniel Garnero dejó fuera de la convocatoria a Gary Medel por precaución.

El defensa trasandino Juan Ignacio Díaz tampoco fue considerado para el partido de esta noche.