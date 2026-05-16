El entrenador de Universidad Católica abordó los golpes sufridos por Fernando Zampedri y Clemente Montes ante Deportes Limache.

Universidad Católica derrotó 2-0 a Deportes Limache por la Liga de Primera. El conjunto precordillerano sacó diferencias en el Estadio Lucio Fariño de Quillota y trepó en la tabla de posiciones.

Sin embargo, Daniel Garnero terminó preocupado. ¿La razón? Dos de sus mayores figuras debieron abandonar el terreno de juego tras sufrir duros choques contra rivales.

Esos son los casos de Fernando Zampedri y Clemente Montes. El primer mencionado recibió un rodillazo en el rostro y fue el principal afectado en el triunfo de la UC.

“También los accidentes de Fer y Clemente no nos dejan muy tranquilos. Ojalá que no sea muy grave lo de los dos”, comenzó señalando el DT en la transmisión de TNT Sports.

Sobre tal punto, agregó: “La verdad que hablé con Fer y lo vi consciente, bien. Está dañada la cara. Ojalá que no le traiga ningún inconveniente para poder contar con él”.

Fernando Zampedri y Clemente Montes preocupan a Universidad Católica. (Imágenes: Photosport)

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Daniel Garnero analiza la victoria de Universidad Católica

Finalmente, el entrenador reflexionó sobre los tres puntos conseguidos. De esta manera, la UC alcanzó tercera ubicación con 20 puntos: está a tan solo cuatro unidades del líder, Colo Colo.

“La verdad que se dio así, lo pudimos manejar en un momento y después del gol nos confundimos y no pudimos tener la pelota. En el segundo tiempo desperdiciamos muchas oportunidades“, comentó.

En síntesis:

Universidad Católica derrotó 2-0 a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariño de Quillota.

derrotó 2-0 a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariño de Quillota. Fernando Zampedri y Clemente Montes abandonaron el partido tras sufrir duros choques contra rivales.

y abandonaron el partido tras sufrir duros choques contra rivales. Universidad Católica alcanzó la tercera ubicación del torneo de Primera con 20 puntos.