Universidad Católica se alista a visitar a Universidad de Chile en una nueva versión del Clásico Universitario. Y en la previa, Matías Palavecino dejó un inesperado mensaje sobre el arbitraje.

Al volante de la UC le preguntaron sobre las polémicas de los últimos duelos, en los que los jueces han recibido duras críticas. ¿Qué respondió el mediocampista argentino? Sorprendió.

Es que a pesar de bajarle el perfil al tema y descartar una ayuda a su equipo, asumió que hay situaciones dentro de la cancha que los jugadores no desaprovechan. Así se lo confesó a TNT Sports.

“No vi mucho de lo que se habló, no soy de hablar de los árbitros. Sí soy de los que siempre trata de reclamarles, así que no puedo opinar“, comenzó señalando el refuerzo de Universidad Católica.

Luego, agregó: “No creo que nos beneficien ni nada por el estilo; son jugadas del partido. Uno siempre trata de sacar ventaja, de cuándo tirarse o protestar, son cosas del juego“.

Matías Palavecino descartó ayudas arbitrales a Universidad Católica. (Imagen: Photosport)

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Universidad Católica va por Universidad de Chile

Finalmente, el zurdo de 27 años abordó el compromiso contra el archirrival. En esta oportunidad, no espera que los réferis sean el principal foco de atención: quiere brillar con su talento.

“Uno espera que se equivoquen lo menos posible, pero ojalá que este clásico sea un lindo espectáculo para la gente, que es lo que buscamos. Ojalá podamos ganar nosotros, es lo que iremos a buscar”, cerró.

En resumen:

Matías Palavecino analizó el arbitraje previo al Clásico Universitario entre la UC y la U.

analizó el arbitraje previo al entre la UC y la U. El volante de 27 años descartó beneficios arbitrales y los calificó como jugadas del partido .

descartó beneficios arbitrales y los calificó como . La Universidad Católica buscará la victoria frente a su archirrival en este nuevo encuentro.