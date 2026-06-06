Los cruzados necesitan vencer a Cobresal en el Claro Arena y esperar que Universidad de Concepción haga lo mismo con Ñublense en Chillán.

Llegó el día de la verdad y de sacar la calculadora en la precordillera. Universidad Católica baja el telón del Grupo C en la Copa de la Liga enfrentando a Cobresal, en un compromiso donde el único resultado que sirve es ganar.

Sin embargo, los cruzados no dependen de sí mismos: además de vencer a los mineros, estarán con un ojo puesto en Chillán esperando que Universidad de Concepción les dé una mano frenando a Ñublense.

Para esta infartante definición, el DT Daniel Garnero sacudió por completo la pizarra y confirmó un inédito XI titular con sorpresas totales en todas sus líneas.

El revolucionario XI de Daniel Garnero para buscar el milagro

Con la obligación de ir a buscar el partido desde el primer minuto, el estratega cruzado metió mano dura en la formación estelar. La gran novedad arranca en la portería, donde Darío Melo asumirá la responsabilidad de custodiar los tres tubos de la UC.

Fernando Zampedri partirá en la banca ante Cobresal.

En la retaguardia, el técnico paró una línea de cuatro defensores compuesta por Bernardo Cerezo por la banda derecha, la dupla de centrales de Daniel González junto a Branco Ampuero, y la experiencia del histórico Eugenio Mena por el sector izquierdo.

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Para la zona de volantes, la Franja apostará al equilibrio y la refriega con Agustín Farías, Alfred Canales y Cristián “Cimbi” Cuevas. Mientras tanto, el verdadero batacazo de Garnero asoma en el tridente ofensivo, donde dejó en la banca a los nombres estelares para saltar a la cancha con los veloces Justo Giani, Diego Corral y el juvenil Juan Francisco Rossel.

Zampedri al banquillo: Las alternativas de recambio

Una de las decisiones más llamativas del cuerpo técnico fue guardar sus principales cartas de gol para el segundo tiempo, considerando el desgaste de la doble competencia. En el banco de suplentes esperando su oportunidad estarán el portero Vicente Bernedo; los defensores Ignacio Pérez y Nicolás L’Huillier; los mediocampistas Bryan González, Fernando Zuqui, Jimmy Martínez y Vicente Cárcamo; además de los delanteros Martín Gómez y el capitán Fernando Zampedri.